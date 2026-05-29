日産独自のハイブリッドシステム「第3世代e-POWER」を搭載する新型「エルグランド」と、さまざまなパワートレインを取りそろえるトヨタ自動車の「アルファード」。走りはどう違うのか、実際に乗り比べてきた。

新型エルグランドと現行型アルファードの写真を一気に見る

新型エルグランドの走りに驚愕

新型エルグランドは「第3世代e-POWER」を搭載するハイブリッド車(HV)だ。発電専用の「ZR15DDTeエンジン」(排気量1.5L)にモーターなどの電動ユニットを統合した5-in-1パワートレインで、前後モーターによる最大トルクは大排気量V型8気筒エンジン並みの500Nm以上を発生。トルクウエイトレシオは先代に比べて20％改善している。これにより、0-100km/h加速タイムは「他社A」(日産の説明より。想像できますよね?)に対して9％、100-120km/h加速は10％速くなっているという。

実際に乗ってみると、アクセル操作に対して大きなボディを意識させないほど素早くトルクが立ち上がり、その力強さが滑らかに持続しているのがわかる。

走行中は一体設計のパワーユニット、制御範囲を拡張した新世代アクティブノイズコントロール、車室外からのあらゆる音を徹底して遮った高遮音ボディの効果で圧倒的な静粛性をキープ。加速時の室内音のデータでは、「他社A」に対して5dB(iPhoneのボリューム3クリック分との説明)低い数値になっているという。

テストコース内で100km/h以上まで加速して走ってみると、その効果は明々白々。これまでにないほどの静かさを達成していることがわかった。

コース内には道路のつなぎ目や荒れた路面、ワインディングなど、乗り心地を評価のにうってつけな路面が用意されている。そこを通過する際は、エルグランドが搭載するインテリジェントダイナミックサスペンション(IDS)が減衰力を路面からの入力に合わせて制御し、低速でも高速でも振動と上下動をきっちりと抑制してくれた。

前後モーターのトルク配分を制御する進化した「e-4ORCE」とIDSの組み合わせで、クルマの向きと姿勢を自在にコントロールできるので、加速時にはフラットな姿勢を、コーナリング時には高い旋回性能を発揮する。また、6つのドライブモードで設定が変わるので、あらゆる状況に合わせた全く異なる乗り味が体験できるのも面白いところだ。

ロングツアラーとして考えた場合、エルグランドが搭載するハンズオフ可能な進化版「プロパイロット2.0」は「トヨタチームメイト」を一歩リードしている。いわゆるADAS機能はエルグランドの強力な武器だ。2027年には「次世代プロパイロット」を搭載するエルグランドが登場するとのこと。

さらに優秀なのが、ドライバーのブレーキ操作量を監視し、その意図を反映して自然なブレーキ力制御を行うスムースストップ機能。カックンブレーキを避けるため、ドライバーが停止直前に意識的にブレーキ踏力をコントロールするあの作業を、エルグランドは自動的にやってくれるのだ。その操作感はプロドライバー顔負けで、助手席や後席でスマホを見たり、読書をしたりしていても酔いづらく、赤ちゃんもぐっすり眠れるはず。これはイイ!

アルファードの走りは盤石

一方のアルファードは、2.5Lガソリン、2.5L HV、2.5L PHEV(プラグインハイブリッド車)の3つのパワートレインを用意。最近乗ったのがPHEVのエグゼクティブラウンジグレードで、177PS/219Nmの2.5L直4エンジンに、前182PS/270Nm、後54PS/121Nmのモーターを搭載して4輪を駆動するトップモデルだった。

床下に積むリチウムイオンバッテリーは容量18.1kWhで、ハイブリッド燃費は16.1km/L。航続距離は785kmまで伸び、電気だけで73km走行できる。システム最高出力306PSを誇り、0-100km/h加速はスポーツカー並みの7.1秒を記録。その巨体を高い速度域まで一気に加速していく圧倒的な押し出し感はすばらしい。高速道路での合流や追い越しで全くストレスなく突っ走っていくアルファードの姿は、日頃よくみる光景として皆さんの目にも焼きついているはずだ。

TNGAプラットフォームの高剛性ボディに搭載する足回りは、周波数感応型ショックアブソーバーを装備したことで、街中では静かでゆったり、高速ではシャープかつ路面に張り付くような走りを披露する。走行にはエンジンの力も使用するので、加速中にわずかながらもエンジン音が伝わってくるのは仕方がないところか。

【フォトギャラリー】新型エルグランドの走り