「自動車税でポイ活」の最終回答! お得な支払い方法は?

5月の自動車税納付の期限が迫っています。どのみち支払うのならば、ただ現金で支払うのではなく、キャッシュレス決済で賢くポイントを獲得したいところ。そこで今回は、2026年5月現在の最新の決済キャンペーンをリサーチ・比較しました。

自動車税の納税で使える決済方法は?

自動車税の支払いに利用できる決済で、現在キャンペーンを行っている主だったサービスをピックアップしてみました。

d払い：1,000万ポイントの山分け

au PAYカード：月に3回以上利用すると抽選で1万ポイント

楽天ペイ：抽選で100人に全額還元

ペイジー：抽選で500人に1万円相当

PayB：抽選で最大5万円相当のAmazonギフトカード

ゆうちょ銀行：抽選で1,000円(5月・6月で各5,000人)

d払いやau PAYなどでは、請求書払いに関するキャンペーンを実施しています。抽選形式のキャンペーンも多く、確実性はありませんが、抽選に外れても通常のポイントはもらえるサービスも多いです。

注目のキャンペーン

一覧の中から、特にチェックしておきたいキャンペーンを紹介します。

d払い

d払いでは、請求書払いを利用した利用者で1,000万ポイントを山分けするキャンペーンを実施中です。たとえば10万人が参加した場合、1人あたり100ポイントを獲得できます。

1人あたりの最大獲得ポイントは200ポイントで、参加者が1,000万人を超えた場合は、1人あたり1ポイントが付与されます。キャンペーンに適用されるにはエントリーが必要なため、忘れないように注意しましょう。

他社の抽選形式と異なり、必ずポイントがもらえるのが大きなメリットです。キャンペーン期間は2026年6月30日までとなっています。

au PAYカード

au PAYカードでは、カードを毎月3回以上利用すると、抽選で1万ポイントが当たるキャンペーンが行われています。自動車税に関しても、au PAYカードでau PAYアプリに残高チャージをすることで支払えるため、キャンペーンの対象です。

月に10回以上利用すると当選確率が2倍に上がるため、au Payカードに支払いを集約するのもよいでしょう。キャンペーンに応募するにはエントリーが必要なため、忘れないようにしてください。

キャンペーンは全部で2回、1回目の締め切りは2026年5月31日、2回目は2026年6月30日です。

ペイジー

ペイジーとは、銀行のネットバンキングやATMで請求書払いができるサービスです。スマホ決済と同様、手数料がかからない点がメリットです。

ペイジーは現在、抽選で500人に現金1万円または1万円相当の「選べるe-GIFT」が当たるキャンペーンを実施中です。選べるe-GIFTは、Amazonギフト券を含む最大20種類の電子マネー・ポイント等に交換できます。

応募するにはペイジーで支払いをした後、キャンペーンのページから必要事項を記入して申し込む必要があります。こちらのキャンペーンは500円以上の支払いが対象となるため、少額の支払いでも申し込めるのがメリットです。

PayB

PayBは払込票をスマホで読み取ることで、そのまま簡単に決済できるサービスです。金融機関の口座から支払えるため、クレジットカードがない場合でも利用可能です。

PayBでは以下のように最大5万円分のAmazonポイントが当たるキャンペーンを実施しています。

1等：50,000円(5名)

2等：5,000円(100名)

3等：500円(2,000名)

こちらも公式ホームページからのエントリーが必要で、キャンペーン期間は2026年6月30日までです。

自動車税のポイ活の注意点

最後に、自動車税の納付でポイ活をする際の注意点を解説します。

スマホ決済の二重取りはできない

スマホ決済では以前、請求書払いに関しても「チャージ」と「支払い」で二重取りができていました。しかし現在はできないケースが多く、請求書払いがポイント還元の対象外となっていることもあります。

例えば楽天ペイは、楽天カードで残高チャージをすると0.5％のポイントが付きますが、請求書払いをしてもポイントは付きません。どのような利用方法でポイントが付くのか、あらためて確認しておきましょう。

車検での納税証明書に注意

現在、車検の際に紙の納税書の提示は不要です。しかし、税の納付直後に車検を受ける場合、紙の証明書が必要になることがあります。

キャッシュレス決済で納税すると、紙の納税証明書は即時発行されません。車検が近い場合は銀行やコンビニでの現金払いがおすすめです。