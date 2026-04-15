プジョー「リフターGT」に30台限定モデル登場! パノラミックガラスルーフを特別装備

ステランティスジャパンはプジョー「リフター GT」の30台限定車「RIFTER GT Cielo(シエロ)」を発売する。パノラミックガラスルーフを特別装備するモデルで、価格は478万円。4月9日にプジョー公式ウェブサイト上で抽選申し込みの受け付けを開始した。

プジョー、限定車「RIFTER GT Cielo」を発売

広い視界と快適な室内環境を実現

リフターはプジョーのマルチ・パーパス・ビークル(MPV)。優れた使い勝手とデザイン性を併せ持ち、ファミリー層を中心に厚い支持を集める。安定感のある走行、多彩なシートアレンジ、扱いやすいボディサイズを特長とし、日常使いからレジャーまで幅広いライフスタイルに対応する。高い積載性とディーゼルの力強い走り、さらにプジョー独自のスタイリッシュなデザインが好評を博している。

開放感を高めるパノラミックガラスルーフを特別装備した30台限定モデル

今回の「RIFTER GT Cielo」は「RIFTER GT」にパノラミックガラスルーフを装備した限定車。車内に自然光を取り込み、開放感のある明るい空間を生み出すことで、広い視界とより快適な室内環境を実現した。

さらに、センター部に備えたルーフストレージと後方に設置した天井収納ボックスにより、日常の小物や荷物などをスマートに収納でき、室内の収納力も一段と向上している。

ボディカラーは「アイシー・ホワイト」「シルカ・グリーン」「ペルラネラ・ブラック」の3色展開で各色10台ずつ、合計30台を用意した。抽選申し込み期間は4月30日までだ。