レンジローバー、ロンドンを代表する都市からインスピレーションを得た「LONDON EDITIONS」発表

ジャガー・ランドローバー・ジャパンは4月3日、「RANGE ROVER LONDON EDITIONS」の第1弾として「RANGE ROVER VELAR BELGRAVIA EDITION」(ベルグレイヴィアエディション)および「RANGE ROVER EVOQUE HOXTON EDITION」(ホクストンエディション)の受注を開始した。

ロンドンの都市からインスピレーションを得た「RANGE ROVER LONDON EDITIONS」第1弾

ロンドンを代表する2つの都市を表現

レンジローバーは英国を代表するラグジュアリーSUVブランドとして、これまでも英国を象徴する伝統や風景からインスピレーションを得て先進的なモデルを創造してきた。

なかでもロンドンは、レンジローバーが特別なモデルを生み出す上で常に揺るぎないインスピレーションの源となってきた。

例えば、1999年のメイフェア地区特有の洗練された雰囲気を表現した「RANGE ROVER LINLEY EDITION」や、ブランド誕生50周年を記念してサヴィル・ロウのテーラー「HENRRY POOLE & CO.」(ヘンリー・プール)とのコラボレーションなどがあり、一貫してレンジローバーの歴史に深く織り込まれている。





ロンドンをテーマにした「RANGE ROVER VELAR BELGRAVIA EDITION／EVOQUE HOXTON EDITION」を導入

そして今回、新たにロンドンをテーマに企画した「RANGE ROVER LONDON EDITIONS」の第1弾として、「RANGE ROVER VELAR BELGRAVIA EDITION/EVOQUE HOXTON EDITION」を導入する。

ロンドンの洗練された邸宅街「Belgravia」(ベルグレイヴィア)

「RANGE ROVER VELAR BELGRAVIA EDITION」はレンジローバーの伝統とデザインへのこだわりを体現したモデル。ロンドンを代表する高級住宅街ベルグレイヴィアの邸宅文化の伝統的なジョージアン様式建築の気品と、現代のラグジュアリーなライフスタイルが共存する世界観を融合させている。







ロンドンを代表する高級住宅街ベルグレイヴィアがインスピレーションに

エクステリアは、重厚で洗練された雰囲気が漂うグラファイトアトラスエクステリアスタイルを採用し、ベルグレイヴィアが持つ建築美と洗練された暮らしの価値観を象徴的に表現。「BELGRAVIA EDITION」専用のロワードアシルバッジやスクリプトパドルライト等も装備している。

サテンプロテクティブフィルムを施した「P400e」モデルを20台限定導入

さらに、「ヴェラール」のプラグインハイブリッドモデル「P400e」には、「RANGE ROVER VELAR BELGRAVIA EDITION SATIN」を限定20台で導入。

エクステリアカラーにはヴァレジネブルー、ジオラグリーン、カルパチアングレイ、バトゥミゴールドの4色をラインアップし、ヴェラールでは初導入となるサテンプロテクティブフィルムを採用している。

世界で限定400台の製造となる「RANGE ROVER VELAR BELGRAVIA EDITION SATIN」はブラックブラッシュドアルミニウムに「1 OF 400」のスクリプトが施され、このモデルの希少さを物語っている。

価格は「RANGE ROVER VELAR」"BELGRAVIA EDITION D200"982万円、"BELGRAVIA EDITION P250"1,059万円、"BELGRAVIA EDITION SATIN P400e"1,282万円。

トレンドの最先端を走り続ける「Hoxton」(ホクストン)

「RANGE ROVER EVOQUE HOXTON EDITION」は、ファッションやデザインの先進的な文化が息づくホクストンの街が持つクリエイティブな精神を、エクステリアからインテリアの細部に至るまで余すことなく表現したモデル。







ホクストンの街が持つクリエイティブな精神を表現

エクステリアには、洗練されたプラチナアトラスエクステリアスタイルを採用し、ダイヤモンドターンドコントラストが施された20インチサテンゴールドホイールなど、個性を際立たせる現代的なデザイン要素を取り入れている。

インテリアは、コントラストステッチを施したレザーシートがキャビンの質感を引き立て、イルミネーション機能付き「HOXTON EDITION」トレッドプレート、シグネチャーグラフィックをあしらったブラックブラッシュドアルミニウムフィニッシャーが、独特で精巧な雰囲気を醸し出し、「イヴォーク」ならではの都会的な雰囲気を一層際立たせる。

価格は「RANGE ROVER EVOQUE」"HOXTON EDITION D200"833万円、"HOXTON EDITION P200"729万円。

■第2弾では「Westminster」「Battersea」特別モデルを導入予定

なお第2弾では荘厳な「Westminster」(ウェストミンスター)とモダンな「Battersea」(バタシー)から着想を得た特別仕様車を投入する予定だ。