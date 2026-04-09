新生ジャガー初の市販車! ラグジュアリー4ドアGTの開発ストーリー公開

ジャガーは2026年9月、初となる市販車モデルの4ドアGTを世界初公開する。それに先駆けこのほど、新生ジャガーの開発ストーリーを公開した。

新生ジャガー初となる市販車モデルの4ドアGTの開発ストーリーを公開

ジャガーがブランドを再構築

エンジニアたちはジャガーブランドの未来を描く取り組みを前に、これまでジャガーが送り出してきた名車を見直した。





歴代モデルに触れる経験から導き出されたDNAを開発に反映

まず、ジャガーの本質であるダイナミックな走りを紐解くために、歴代のアイコニックなモデルを運転することから始めた。これは現代的観点で構想されたラグジュアリー4ドアGTに、ジャガーの神髄を吹き込むには欠かせない手順だ。

魅力的なドライビングと落ち着きのある快適性という2つの個性を1台で実現

新型ラグジュアリー4ドアGTは、余裕のある力強いパワーがもたらす魅力的なドライビングと、洗練された落ち着きという2つの個性を1台で具現化する。

この2つの個性は「E-TYPE」「XJS」「XJ」といったジャガーの名車に共通するDNAであり、エンジニアたちは新型モデル開発にあたり、2023年5月にこれらのモデルを運転する機会を設けた。

「XK120」「E-TYPE」「XJ COUPE V12」「XJS」「XJ SERIES I」の運転を通じて、エンジニアたちはジャガーのルーツと各モデルに共通する要素を五感で感じ、新型ラグジュアリー4ドアGTに反映、進化させる。

落ち着いたドライビングが特徴の「XK120」からは、ドライバーを包み込むような室内が必要であること、そして同じクラスの現行モデルのパフォーマンスレベルを超えなければならないことを学んだ。

ジャガーを代表する「E-TYPE」からは、快適でリラックスできる空間でありながら、速さと扱いやすいパフォーマンスを備え、ジャガーの人目をひく絶対的な存在感を学んだ。

そして、4ドアGTのドライビングダイナミクスは、パフォーマンスと快適性を併せ持つ「XJ COUPE」からのインスピレーションを強く受けている。「XJ COUPE」のV12エンジンは常に余裕のあるパワーを発揮しながらもラグジュアリーサルーンのようなシャシーで快適な乗り心地を提供する。

新型ラグジュアリー4ドアGTは未来のジャガーモデルすべての基盤に

当時、長距離を速いベースで移動できるように設計された「XJS」は、現代のエンジニアたちに新たな刺激と活力を与えた。「XJS」のコーナーを鋭く駆け抜け、自信に満ちた走りは、新型4ドアGTにも受け継がれる。

1968年にワールド・カー・オブ・ザ・イヤーに輝いた「XJ SERIES I」は、時代を超越した魅力を持つ代表作のひとつ。その余裕あるパワーと卓越した洗練性という特性は、ジャガーの未来の中核を成すものだ。





新型ラグジュアリー4ドアGTは2026年9月に世界初公開

ジャガーの精神を忠実に再現するため、新型ラグジュアリー4ドアGTには現実世界およびバーチャル環境での厳しいテストによる開発スケジュールを適用。世界中の過酷な条件と環境およびデジタル領域でのテストにより、独自のドライビング特性を磨き上げ、4ドアGTのための推進技術の自社開発をし、他社のEVと一線を画すものだ。

インテリジェントなトルクベクタリングとトリプルモーター技術により、1,000PS以上、1,300Nm以上のトルクを発揮。必要な時に必要な場所にパワーを供給し、わずか1ミリ秒で反応するソフトウェアによって、刺激的で満足感のあるドライビング体験を実現。ダイナミックエアサスペンションとツインバルブアクティブダンパーが連携し、乗り心地を洗練させる。安定性を損なうことは一切ない。

2026年9月に発表予定の新型ラグジュアリー4ドアGTは、その活気あふれるモダンなデザイン、先駆的なテクノロジー、直感的なドライビングダイナミクスによって、未来のジャガーモデルすべての基盤となる。