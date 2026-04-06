BYD「シーライオン6」は発売4カ月で受注900台! 四輪駆動モデルを追加

BYD Auto Japan(BAJ)はこのほど、BYDのハイブリッドSUV「シーライオン6」(SEALION 6)の四輪駆動仕様「SEALION 6 AWD」の納車を開始した。

四輪駆動仕様「BYD SEALION 6 AWD」を納車開始

これにより「SEALION 6」は、前輪駆動仕様と四輪駆動仕様の2モデルがそろったことになり、長距離走行を主体とするユーザーおよび寒冷・降雪地区で四輪駆動が必須というユーザーにも訴求できる体制が整った。

発売4カ月で約900台を受注! 「SEALION 7」を上回るスピード

シーライオン6は独自技術「DM-i」(デュアル・モード・インテリジェンス)を搭載。BYDでは同技術を搭載するモデルを「スーパーハイブリッド」と呼んでいる。

日本では2025年12月1日に前輪駆動のシーライオン6を発売。以降4カ月での受注台数は、FWDとAWDを合わせて約900台となった。

BAJが販売する乗用車の2026年総受注台数のうち、シーライオン6が占める割合は5割となり、PHEV(プラグインハイブリッド車)への関心の高まりを示している。シーライオン6発売の相乗効果により、シーライオン7の受注も3割と好調だ。

※2026年3月末時点

＜人気ボディカラー＞

・アークティックホワイト 46%

・ストーングレー 20%

・コスモスブラック 19%

・ハーバーグレー 15%

シーライオン6とは

シーライオン6は電気を主役にしたハイブリッドというコンセプトのもと開発されたSUV。日常走行の多くをモーターが担うことで、EVに近い静粛性とスムーズな加速を実現しながら、長距離走行時にはエンジンによる発電を組み合わせることで高い効率性と安心感を両立している。

EV走行距離は約100km(WLTCモード)を確保。通勤や買い物など、日常の移動の多くを電気のみでカバーする。高速巡航時など、状況に応じてハイブリッドモードへと自動的に切り替わり、効率的で安定した走行性能を実現。用途を問わず使用できるSUVだ。

AWDモデルの特長

AWDモデルは前後モーターによる電動四輪駆動システムを採用し、高い走行安定性と力強い加速性能を両立。0–100km/h加速は5.9秒を実現し、雪道や雨天時などでも安心感のある走行性能を発揮する。

航続性能を重視したFWDモデルに対し、AWDモデルはよりダイナミックな走りと安定した走行性能を備え、幅広いドライブシーンに対応する。

動画配信サービス「U-NEXT」アプリに対応

シーライオン6では、BAJとして初となる動画配信サービス「U-NEXT」アプリの提供を開始した。

U-NEXTの映画、ドラマ、アニメ、スポーツ、音楽ライブなど多彩なコンテンツを、15.6インチ高解像度ディスプレイと車内オーディオシステムをいかし、充電中や休憩時間などのシーンにおいて、車内をより充実した空間として楽しむことができる。

「U-NEXT」アプリは今後、シーライオン6以外のモデルにも順次対応する予定。車載インフォテインメントシステム上のアプリストア「BYD Store」からダウンロードすることで利用可能だ。

※安全のため走行中は視聴できない

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