“史上最速のキャデラック”が誕生だ! フル電動SUV「リリック V」発売

ゼネラルモーターズ・ジャパン(GMジャパン)は、キャデラック初の電気自動車(EV)「リリック」の高性能モデル「リリック V」(LYRIQ-V)を発売する。レース直系“Vシリーズ"の伝統を受け継ぐキャデラック史上最速のモデルだ。予約注文による期間限定の受注生産方式で、オーダー受付期間は2026年3月25日から6月21日まで。デリバリー開始は2027年初頭を予定している。日本導入モデルは全車両が右ハンドル仕様。価格は1,890万円となる。

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■高性能モデル“Vシリーズ"初のフル電動SUV

キャデラックは1950年のル・マン24時間レースに初参戦して以降、モータースポーツに果敢に挑戦してきた。その経験で培ったテクノロジーと走りへの情熱を市販車として具現化したのが“Vシリーズ"だ。モータースポーツで得た英知を結集した特別なモデルであると同時に、GM全体における高性能と技術のベンチマークとして位置づけられている。







力強さと洗練された個性を醸し出すエクステリア

Vシリーズの歴史は初の市販モデル「CTS-V」が登場した2004年まで遡る。現在、モータースポーツでは「Cadillac V-Series.R」がIMSA/WECで活躍しており、「リリック V」と同じ“V"のロゴが輝いている。







心地良さとパフォーマンスを体現した車内空間

“V"の称号を冠する「リリック V」は、キャデラックのパフォーマンス・サブブランドとして20年以上の歴史を持ち、GMのパフォーマンスとイノベーションのベンチマークとなっている“Vシリーズ"初のフル電動SUVだ。

646PS(475kW) の最高出力と904Nmの最大トルクを誇り、0→96km/h加速は3.3秒を達成。最新EVとしての先進の技術と卓越したパフォーマンス、キャデラックならではの洗練されたラグジュアリーが融合した究極のマシンとなる。





コネクティビティサービスで車内での時間がより一層便利に

ベースモデルは、新時代のラグジュアリーと独自性を追求しつつ、排気ガスゼロを実現するべく開発したEVの「リリック」だ。2025年3月の日本市場導入以来、その唯一無二のデザインや優れた快適性、想像を超えるドライビングフィールが高い評価を得ている。