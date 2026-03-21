フェラーリ「アマルフィ」に屋根が開くタイプ「スパイダー」登場

フェラーリはこのほど、 フロントミッドシップにV型8気筒ツインターボエンジンを搭載する新しい2+スパイダーの新型「アマルフィ スパイダー」(Amalfi Spider)を発表した。

同モデルは、快適性やスタイルを妥協することなく、よりダイナミックなドライビング体験を求めるユーザーに向けて設計した。卓越したパフォーマンスと日常的な使い勝手をオープンカーならではの比類なき歓びと融合させ、あらゆるドライブをより魅力的なものへと昇華させる。

アマルフィ スパイダーはオープンエア仕様におけるフェラーリのスポーティ・ライフスタイルを体現したクルマだ。パフォーマンス、エレガンス、ドライビングプレジャー、使いやすさ、そして多用途性のシームレスな融合によって成り立っている。







コンパクトなボディサイズと余裕ある荷室容量を実現

デザインはクーペモデル「アマルフィ」のプロポーションとボリュームを維持したいという情熱に突き動かされており、ルーフを開けた状態でも、そのエレガントで流れるようなシルエットを保っている。ソフトトップの採用は、跳ね馬のラインナップの中で明確かつ独特な立ち位置をこのモデルに与え、その多用途なキャラクターを際立たせる選択だ。

さらに、豊富なパーソナライゼーション(カスタマイズ)オプションによって、より表情豊かなキャラクターを加えている。 具体的には、テーラーメイドファブリックによる4色と新しいTecnico Ottanioを含むテクニカルファブリックによる2色が用意されている。

オプションのコントラスト・ステッチは、スポーティーな性格と洗練され たエレガンスの両方をさらに強調。また、テクニカルファブリック独特の織り目は、素材の立体感を高める光沢のある視覚効果を生み出す。

ソフトトップは13.5秒で開閉し、時速60kmまでの走行時でも操作が可能。格納時のパッケージングはわずか220mmの厚さと非常にコンパクトで、荷室容量を最大限に確保している。屋根を閉じた状態で255リットル、開けた状態でも172リットルを提供し、日常使いから週末の旅行まで対応可能なレイアウトを実現した。

また、5層構造のファブリックがフェラーリの格納式ハードトップ「RHT」に匹敵する遮音性と断熱性を提供し、ルーフを開けて走行しているときでさえ、ソフトトップ素材の質の高さを実感することができる。

アマルフィと同様に、キャビンにはデュアル・コクピット・レイアウトと進化したドライバー・インターフェースが採用されている。

主な要素には、物理ボタンを備えたステアリングホイール、象徴的なスタートボタンの復活、統合されたセンターディスプレイ、そして最もダイナミックな走行時でも直感的な操作ができるよう設計されたコントロール類が含まれる。

2+の構成としては、子どもとのドライブや積載量の拡大に適したリアシートを備えている。リアベンチの背もたれに組み込まれた、ボタンひとつで操作可能な一体型ウィンドディフレクターがオープン走行時の乱気流を抑え、快適性を向上させてドライビング体験を完璧なものにする。

デザインは、流動的でミニマリストなアプローチに基づいており、現代性とダイナミズムを感じさせる彫刻的なボリュームとクリーンな表面で構成。フロントエンドを特徴づけているのは大きなエアインテークと、640cvのV8ターボエンジンを収めた長く彫りの深いボンネットだ。

リアでは、一体型のアクティブ・スポイラーが高速走行時の安定性に寄与し、鍛造ホイールとカーボンファイバーのディテールがスポーティーで洗練された美学を完成させている。