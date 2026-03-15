ポルシェが「カイエンSエレクトリック」を発売 - 電気で動くカイエンは1,676万円

ポルシェジャパンは3月10日、新型「カイエンSエレクトリック」の予約受注を開始した。高性能、効率性、豊富な装備をバランスよく組み合わせたフル電動SUVのラインアップを充実させるモデルだ。

電気のカイエン、どんなクルマ?

4WDシステムは最高出力400kW(544PS)、ローンチコントロール使用時には最大490kW(666PS)を発揮。モデル専用のフロントおよびリアセクションを備えた「カイエンSエレクトリック」は、個性的な外観で際立つ。

スタイルポルシェが企画した「スタイル」製品ラインの「ディレクターズカット」の第1弾として、カイエン・エレクトリックの全モデルにインテリアスタイルパッケージを設定する。

「カイエンSエレクトリック」はカイエン・エレクトリックと最上級モデルのカイエン・ターボ・エレクトリックの間に位置し、既存のラインアップを補完する。

165kW(224PS)の追加出力、研ぎ澄まされたエクステリアデザイン、さらに充実した装備オプションにより、Sモデルはエントリーモデルとは一線を画するモデルだ。

0-100km/h加速タイムは3.8秒、最高速度は250km/hに到達。他の現行カイエン・エレクトリックモデルと同様、総エネルギー容量113kWhの高電圧バッテリーを搭載している。

高い連続負荷と効率を実現するリアアクスルのダイレクトオイル冷却

永久磁石同期モーターをフロントとリアのアクスルに1つずつ装備したドライブシステムは、システム出力400kW(544PS)、ローンチコントロール使用時には最大490kW(666PS)を発揮。

「カイエン・ターボ・エレクトリック」と同様、リアアクスルの電気モーターにダイレクトオイル冷却を採用。従来の電気モーターとは異なり、通電部品から熱が直接放散される。リアアクスルのパルスインバーターは、半導体材料としてシリコンカーバイドを使用し、最大620Aの電流を処理する。

フロントとリアエンドに厳選されたボルケーノグレーメタリックのデザインエレメントを採用

「カイエンSエレクトリック」はボルケーノグレーメタリックのモデル専用フロントおよびリアエプロンと、ボディカラーで塗装されたインサートとディフューザーが特徴。20インチのカイエンSエアロホイールがエクステリアのスタイリングを引き立てる。

これまでターボモデルのみにオプション設定されていた装備が「カイエンSエレクトリック」でも用意されている。オプションのポルシェトルクベクトリングプラス(PTV Plus)は、さらに正確なドライビングダイナミクスを提供する。

ユーザーの好みに合わせて幅広いカスタマイズが可能に

ポルシェアクティブライドサスペンションは、車体の動きをほぼ完全に補正し、優れた走行安定性を実現。イエローに塗装されたブレーキキャリパーを備えた高性能のポルシェセラミックコンポジットブレーキ(PCCB)システムと、スポーツクロノパッケージも用意されている。

プッシュ・トゥ・パス機能を使用すると、最大90kW(122PS)の追加出力を10秒間発揮することが可能。内蔵されたトラックモードは、バッテリーのプリコンディショニングを行うことで、サーキットでの最高のパフォーマンスを保証する。

他のフル電動カイエンと同様に、「カイエンSエレクトリック」もユーザーの好みに合わせて個別化することができる。13色のエクステリアカラー、さまざまなインテリアパッケージ、アクセントパッケージにより、幅広いカスタマイズが可能だ。

■エクスクルーシブマニュファクチャーの新製品：インテリアスタイルパッケージ

ポルシェエクスクルーシブマニュファクチャーでは、スタイルポルシェデザインスタジオとエクスクルーシブマニュファクチャー考案による「スタイル」製品ラインの厳選されたパッケージを提供。これらの「ディレクターズカット」の第1弾は、カイエン・エレクトリックの全モデルにオプション設定されたインテリアスタイルパッケージだ。

エクステリアカラーのミスティックグリーンメタリックと調和するカラーと素材の組み合わせにより、このパッケージはモダンで高級感のある雰囲気を醸し出す。その中心はブラックとデルガダグリーンのツートンレザーインテリアで、ドアトリムや14way調節機能付コンフォートシート、シートベルトにこのカラーが採用される。

デルガダグリーンのデコレーティブステッチは、ヘッドレストに刺繍されたポルシェクレストと同様に車内のディテールへのこだわりを強調。イザバルグリーンで塗装されたアルミニウムのデコレーティブトリムは、レザートリムにモダンなコントラストを生み出す。

ブラックレザーで仕上げたGTスポーツステアリングホイールには、12時位置のマーキングとデルガダグリーンのクロスステッチが施されている。

エアバッグモジュールのイザバルグリーンのリングと、ローレット加工された同色のドライブモード選択ホイールは個性的なスタイリングを強調。ドライバーの視界内では、コンパスの文字盤、スポーツクロノストップウォッチ、メーターパネルのパワーメーターにイザバルグリーンのアクセントが取り入れられている。

さらに、シルバーカラーのアクセントパッケージや、“Porsche Exclusive Manufaktur"の文字がエンボス加工されたセンターコンソールのアームレストも装備。イザバルグリーンで仕上げた車両キーはデルガダグリーンのデコレーティブステッチが施されたケースに入っている。

モデル名がグリーンにライトアップされるブラックアルマイト仕上げのアルミニウム製ドアエントリーガードと、デコレーティブエッジやエンブレム、ステッチを施したブラックのフロアマットも全体的な外観を引き立てる。