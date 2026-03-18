レクサスが「LM」に改良を実施 - 発売は4月1日、何が変わった?

レクサスは4月1日、「LM」を一部改良して発売する。

利便性・静粛性を高める改良を実施

初代「LM」は2020年にショーファードリブンMPVの需要に応えるために誕生。現行の2代目から日本国内での販売を開始した。

同モデルは快適性・機能性や素直で正確な操縦性などを大幅に進化させ、車名が意味する「ラグジュアリームーバー」としてユーザーの多様な価値観に寄り添い、すべての乗員が自然体でくつろげる乗り味と居住空間を作り上げることを目指した。

Always Onの思想に基づき、利便性・静粛性を高める改良を施し、より自然体でくつろげる居住空間を提供

今回の一部改良では、すべての乗員がより自然体でくつろげる居住空間を実現するため、細部にわたり改良を施し、レクサスらしいおもてなしや優れた静粛性を提供する。

“EXECUTIVE"(4人乗り)においては、スライドドアを開けたときに路面を照らす「スライドドアウェルカムイルミネーション」を新たに採用。車内へと誘うような動きのあるイルミネーションで足元を照らすことで、安全性の向上に寄与するとともに、乗員をやさしく迎え入れるおもてなしを実現した。

冷蔵庫には柔軟性と弾力性のある素材を使用したホルダーを新たに採用。波型の仕切り形状にすることで、サイズの異なるボトルの保持を可能にするとともに、ボトル同士の接触を防ぎ、利便性・快適性を向上させた。

リヤシートセンターコンソールに搭載する充電用USB Type-C端子の出力は最大60Wに。動画や音楽といったエンターテインメント視聴やパソコン作業など、プライベートからビジネスシーンまで、より快適に過ごせる環境となった。

さらに、“EXECUTIVE"(4人乗り)と“version L"(6人乗り)の両仕様において、タイヤのトレッドパターンを変更してロードノイズを低減し、静粛性を向上させている。。

価格はLM500h「“EXECUTIVE"」が2,030万円、「“version L"」が1,520万円。