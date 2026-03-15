ベントレーの特別仕様車「ベンテイガ アルテナーラ エディション」受注開始

ベントレーモーターズは3月10日、新たな特別仕様車「ベンテイガ アルテナーラ エディション」の受注を開始した。V8エンジン(標準ホイールベース/エクステンデッドホイールベース)および標準ホイールベースのV6ハイブリッドモデルのラインアップとなる。

新たな特別仕様車「ベンテイガ アルテナーラ エディション」を受注開始

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モデル名はグラン・カナリア島で最も標高の高い村「アルテナーラ」に由来

「アルテナーラ エディション」は、カラーや仕上げの美しい組み合わせで知られる「ベンテイガ アトリエ エディション」に続くモデルであり、さらに高いクラフツマンシップと存在感を備えた仕様となっている。

同モデルのインスピレーションと名称は、グラン・カナリア島で最も標高の高い村「Artenara」(アルテナーラ)に由来する。標高約1,200メートルに位置するこの村は、ベンテイガの名称の由来となった「ロケ・ベンテイガ」(Roque Bentayga)の峰を望む地として知られている。

ロケ・ベンテイガの山をモチーフにしたデザインは、フェイシアのエッチングとして表現されているほか、シートやドアにはレーザー加工によるパーフォレーションパターンとして施されている。

さらに、22インチのグレー&ポリッシュ仕上げホイールやマリナーのダブルダイヤモンドグリルなど、多くのマリナーオプションを標準装備。エクステリアには、8色から選択可能なボディカラー同色のローワー・ブライトウェアを採用し、ベンテイガのサイドビューに洗練されたクリーンな印象を与えている。

また、同モデルでは8種類のキュレーションされたエクステリアカラーを用意。それぞれに調和するインテリアが組み合わされ、3色構成のインテリアスプリットを採用している。この仕様は、これまでEWBマリナーモデルでのみ提供されていた特別なインテリアオプションとなる。