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ベントレーの特別仕様車「ベンテイガ アルテナーラ エディション」受注開始

MAR. 15, 2026 11:00
Text : エボル
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ベントレーモーターズは3月10日、新たな特別仕様車「ベンテイガ アルテナーラ エディション」の受注を開始した。V8エンジン(標準ホイールベース/エクステンデッドホイールベース)および標準ホイールベースのV6ハイブリッドモデルのラインアップとなる。

  • 新たな特別仕様車「ベンテイガ アルテナーラ エディション」を受注開始

    新たな特別仕様車「ベンテイガ アルテナーラ エディション」を受注開始

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モデル名はグラン・カナリア島で最も標高の高い村「アルテナーラ」に由来

「アルテナーラ エディション」は、カラーや仕上げの美しい組み合わせで知られる「ベンテイガ アトリエ エディション」に続くモデルであり、さらに高いクラフツマンシップと存在感を備えた仕様となっている。

  • ベンテイガのデザインにおける最高峰の特別仕様車「アルテナーラ エディション」

同モデルのインスピレーションと名称は、グラン・カナリア島で最も標高の高い村「Artenara」(アルテナーラ)に由来する。標高約1,200メートルに位置するこの村は、ベンテイガの名称の由来となった「ロケ・ベンテイガ」(Roque Bentayga)の峰を望む地として知られている。

  • グレー塗装+ポリッシュ仕上げの22インチマリナーホイールを装備

    グレー塗装+ポリッシュ仕上げの22インチマリナーホイールを装備

ロケ・ベンテイガの山をモチーフにしたデザインは、フェイシアのエッチングとして表現されているほか、シートやドアにはレーザー加工によるパーフォレーションパターンとして施されている。

  • アクセントカラーを取り入れたトライカラー・インテリアを採用(従来はEWB マリナー専用の仕様)

さらに、22インチのグレー&ポリッシュ仕上げホイールやマリナーのダブルダイヤモンドグリルなど、多くのマリナーオプションを標準装備。エクステリアには、8色から選択可能なボディカラー同色のローワー・ブライトウェアを採用し、ベンテイガのサイドビューに洗練されたクリーンな印象を与えている。

  • ダブルダイヤモンドグリルなど、マリナーならではの特徴的なデザイン要素を採用

また、同モデルでは8種類のキュレーションされたエクステリアカラーを用意。それぞれに調和するインテリアが組み合わされ、3色構成のインテリアスプリットを採用している。この仕様は、これまでEWBマリナーモデルでのみ提供されていた特別なインテリアオプションとなる。

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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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