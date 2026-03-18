マセラティのSUV「グレカーレ」に日本向けの特別モデル登場! 特徴は?

マセラティはミドルサイズSUV「グレカーレ モデナ」をベースとした特別仕様車「グレカーレ クリスタッロ」および「グレカーレ ルミナブルー」を発売する。両モデルはマセラティのカスタマイズプログラム「フォーリセリエ」を通じ、それぞれ異なる美のテーマを表現した日本限定の特別モデルだ。導入台数は「クリスタッロ」が2台、「ルミナブルー」が3台となる。

冬のドロミテを映す「クリスタッロ」

「グレカーレ クリスタッロ」はイタリア北部のドロミテ山脈の冬景色と"イタリアンデザインの卓越性"をテーマに仕立てた特別仕様。特徴的なボディカラー「アズーロ・アウレオ」は、青から白へと移ろう色調の中に金色の粒子が輝く特別塗装で、雪山に差し込む光を思わせる幻想的な表情を生み出す。

さらに、マセラティのカスタマイズプログラム「フォーリセリエ」により、フロントグリルをボディ同色で仕上げたビスポーク仕様を採用。統一感のある、洗練されたフロントフェイスを実現した。

インテリアには氷をイメージした「ギャッチョ」(アイスホワイト)のプレミアムレザーを採用。明るくモダンな空間を演出するとともに、セルフレベリング・ホイールキャップやカーテシーライトなどの純正アクセサリーも標準装備し、車両全体をトータルコーディネートしている。

月光をテーマにした「ルミナブルー」

「グレカーレ ルミナブルー」は「Lumina」(月光)をテーマにデザインした特別仕様。エクステリアには夜空を思わせる深いブルー「ナイト インタラクション」を採用し、インテリアには対照的に「ギャッチョ」レザーを組み合わせ、光と影が織りなすコントラストを表現した。

標準装備のラディカウッドトリムも、ギャッチョのインテリアとの組み合わせにより、モダンな家具のような温かみを醸し出し、緻密に設計された空間を演出する。

さらに、Cピラーに配したイエローのトライデントバッジや、イエローのブレーキキャリパーがアクセントとなり、夜空に浮かぶ月光のような印象的なディテールを添えている。同モデルは、デザインの魅力と価格バランスを重視し、装備を厳選しながらも、マセラティらしい走りと美しさを際立たせた仕様としている。

価格は「グレカーレ クリスタッロ」1,598万円、「グレカーレ ルミナブルー」1,350万円。