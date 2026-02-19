車の“残額据置き払い”とは? 高所得者向けの「隠れた」ファイナンス手法

自動車の買い方で、残価設定ローン(いわゆる残クレ)とは異なる「残額据置き払い」という選択肢をご存じでしょうか? 残クレと比較して支払い構造がさらに柔軟なケースが多く、短期的な資金繰りや、将来の資産売却益を前提とした支払い計画を立てたい方に利用されています。今回は残額据置き払いのメリットやデメリット、利用に適している人について解説します。
残額据置き払いとは?
残額据置き払いとは、車両本体価格の一部を「残価」として据置き、2回に分けて支払う方法です。
2回に分けて払う方法
1回目は頭金+分割手数料に相当する金額を支払います。1～5年後に2回目として、据置きした額を支払うことになります。
1回目と2回目の間の期間は支払いが発生しないため、毎月支払う方法ではないのが大きな特徴です。
2回目の支払い時に複数の選択肢から選べる
2回目の支払い時には、以下の選択肢が用意されています。
新しい車に乗り換える
車を返却する
車を買い取る
乗り換える場合、返却・精算をして新しい車で再度契約をします。返却の場合、車の返却・精算をして契約終了となります。
車を買い取る場合、2回目の支払い金額を一括で支払うか、再分割で支払うかを選択することが可能です。
国内ではトヨタ系が中心
残額据置き払いを利用できるのは、国内ではトヨタ系のサービスが中心です。たとえばトヨタ系ディーラーでは、トヨタファイナンスによる残額据置き払いが利用可能で、その条件は以下のとおりです。
取り扱い金額：10万円以上
支払い回数：2回
据置き期間：1～5年
「残クレ」との違いは?
「残クレアルファード」が話題になったように、残価設定ローンも注目を集めています。残額据置き払いと残クレのどこが違うのか、以下の表にまとめました。
|残額据置き払い
|残クレ(残価設定ローン)
|支払い回数
|2回のみ
|毎月分割+最終回
|月々の支払い
|なし
|あり
|据え置く金額
|残額(あらかじめ決めた金額)
|残価(将来価値)
|金利・手数料
|最初にまとめて払うのが主流
|分割期間中はずっと発生
|契約期間
|1年～5年
|3年・5年
|最終回の選択肢
|支払って乗り続ける/返却する/買い替える
|残価を払う/返却する/乗り換える
残高据置き払いと残クレは共通点も多いですが、最大の違いは支払い回数です。最初に少し払って、残りは数年後にまとめて支払うのが残高据置き払い、毎月少しずつ払っていくのが残クレです。
残額据置き払いが高所得者に適している理由
高所得者が残額据置き払いを「ファイナンス手法」として活用するケースがあります。その理由は以下のとおりです。
手元に現金を残せるから
たとえば手元に2,000万円の現金があっても、高級車に1,200万円を出すと、現金が大幅に減ります。高所得層では、その分を投資・事業・運用に回すほうがいいと考える方もいます。残額据置き払いは、車を利用しながらも、現金を別の用途に残せるのがメリットです。
とくに経営者・事業主の場合、手元資金を減らさず、事業投資・運転資金に回すことができます。車は必要経費のような道具として考えるため、所有にこだわるよりも、合理的な選択肢が魅力になるのです。
乗り換え前提なら合理的
同じ車に長期間乗り続けるよりも、3年～5年で新しい車に乗り換えたい方もいます。このタイプの方は車を所有することにこだわりませんので、残額据置き払いは合理的に映ります。
残額据置き払いが向いているのはこんな人
残額据置き払いが適しているユーザーとは次のような方です。
毎月の固定費を増やしたくない人
すでに住宅ローン・教育費などの固定費があり、毎月の支出をこれ以上増やしたくない方に向いています。月々の支払いがないため、固定費のストレスがありません。
また、毎月の引き落としを意識する必要がなく、家計管理も楽になります。
常に新しい車に乗りたい人
定期的に新しい車に乗りたい方、フルモデルチェンジやEV化など最新の流れが気になる方にも向いています。長く所有することに価値を感じないのであれば、残額据置き払いは合理的な選択肢です。
残額据置き払いの注意点
一方、残額据置き払いには次のようなデメリットもあります。
2回目の支払い負担は大きい
総支払額は安くならない
返却条件が厳しい
カスタムしづらい
金利・手数料は据置き額にもかかるケースが多いです。よって、総支払い額は一括購入より高くなります。
また、返却時に走行距離制限をオーバーしていたり、傷・へこみなどがあったりすると、精算金が発生する恐れがあります。
残額据置き払いは、未来に判断を先送りする方法です。一方で、2回目の支払いや返却に備えた準備もしっかりしておくことが大切です。