マイカーローンが借り換えに悪影響? 住宅ローン利用者は必見の「DTI」管理戦略とは

すでに高額な住宅ローンを組んでいる高所得層の方は、次のカーローンを組む際に注意すべき審査上のポイントがあります。特に「DTI」(総返済負担率)の管理が重要で、将来の住宅ローンの借り換えに悪影響を及ぼすことも。車のローンが住宅ローンに悪影響を与えないためのDTI管理戦略を解説します。

マイカーローンと住宅ローンの「関係」とは

マイカーローンと住宅ローンに何の関係があるの? と思う方もいるかもしれません。しかし、実際には一方がもう一方へ影響を及ぼすことがあるのです。

住宅ローンの借り換えへの影響

住宅ローンの借り換えの審査において、金融機関は申込者の「返済能力」を総合的に判断します。住宅ローンの残債だけでなく、他のすべての債務の返済負担も合計して評価します。

マイカーローンもそのひとつで、かなり高額な車のローンがあると、金融機関の審査が厳しくなることも。ただでさえ住宅ローンが高額なうえに、マイカーローンも高額な場合、将来の返済が滞る恐れがあると判断するためです。

DTI(返済比率)とは

返済能力があるかを判断する際に重要となる指標がDTIであり、以下の計算式で求められます。

DTI = 月間返済額の合計 ÷ 月間総収入 ×100

たとえば月間総収入が100万円、返済額の合計が25万円なら、DTIは25％です。DTIは30％～35％が目安であり、20～25％が理想的とされます。

逆に40％を超えるとDTIはかなり高く、返済能力が低いとみなされるため、審査で落とされる可能性が高まります。

DTIを考慮したカーローン借入額の目安を知るには?

DTIが高いと将来、住宅ローンの借り換えが難しくなるかもしれません。カーローンで借りられる額の目安を知るために、以下の手順で現在のDTIを計算しましょう。

ローンの洗い出し

DTIの計算に含まれるローンの月間返済額を、すべて洗い出しましょう。例えば、以下のようなものです。

住宅ローン

教育ローン

クレジットカードのリボ払い・キャッシング

カードローン

フリーローン

携帯電話本体の分割払い

基本的には、個人として借りているローン・債務をすべて含めることになります。

DTIの計算とカーローンの目安の把握

月間返済額の合計がわかれば、月間総収入で割って100をかければ、現在のDTIを求められます。このとき、月間総収入は手取りではなく、額面の金額を使用しましょう。所得税や住民税が差し引かれる前の、税込みの収入です。

理想の上限である35％との差分が、マイカーローンで借りられる目安となります。たとえば現在のDTIが28％であれば、差分の7％がマイカーローンの目安となります。月間総収入が100万円の場合、月7万円までのローンなら借りられる可能性が高いと判断可能です。

マイカーローンの最適な選択肢は?

既存の住宅ローンとの相性を考慮した、マイカーローン選びの考え方を解説します。

同じ銀行でまとめる

住宅ローンとマイカーローンを同じ銀行で併用することで、金利が優遇される可能性があります。ローンを検討している銀行で、金利優遇を受けられるか調べてみましょう。

マイカーローンは住宅ローンより金利が高いため、少しでも金利が低くなるのなら、長期的にメリットは大きくなるでしょう。

金利や補償サービスなどを比較する

同じ銀行での併用にこだわらない場合、金利などを比較してマイカーローンを選ぶことになります。銀行のマイカーローンは低金利がメリットで、Webで完結できる仕組みも整っています。

ディーラーローンは車の購入と同時にディーラーで申し込めます。手続きが簡単で、審査に通りやすいのがメリットです。

中古車販売店では自社ローンを取り扱っています。こちらは販売店自身がローンを組む形態で、審査に通りやすい傾向があります。

マイカーローンを組む前にDTIを計算しよう

住宅ローンを組んだ後にマイカーローンを組む方は多いですが、将来の住宅ローンの借り換えも見据えておく必要があります。高額なマイカーローンを組むと借り換えがしにくくなる恐れがあるため、注意が必要です。

現在のDTIを計算し、無理のない範囲でローンを組むことが大切です。将来収入が減るケースも想定して、DTIは余裕を持って設定しましょう。