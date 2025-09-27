カーリースと購入、どっちがお得? 話題の”残クレ”との違いとは

近年、新しい車の乗り方としてカーリースが注目されていますが、所有するメリットも依然として大きいです。また、最近では残クレ（残価設定型クレジット）を利用する方も増えています。それぞれのメリット・デメリットを比較し、ライフプランや価値観の観点から最適な選択肢を導き出すヒントを解説します。

クルマの買い方を詳しく知りましょう

カーリース・購入・残クレの違い

3つの購入方法の概要や違いを、分かりやすく説明します。

カーリースとは

カーリースとは、毎月定額料金を支払うことで、車を運転する権利を得るサービスです。契約満了時の価値(残価)を設定し、残価を差し引いた分をリース料金として毎月支払います。

車そのものを購入するわけではないため、所有権はありません。

レンタカーとは異なり、車を自宅に置いておけるメリットがあります。また、新車でマイカーローンを組むより、月々の支払いが少なくなるのもメリットです。

車の購入とは

車を購入すると、車の所有権も自分自身になります。カーリースと比べてカスタマイズの制約がなく、社外品なども自由に選べるのがメリットです。

また中古車の場合、希望する車種が店舗にあると納車が早いのも特徴です。

クルマを所有したいかどうかが購入方法を考えるうえでひとつの指標になります

残クレとは

残クレは、車両価格から一定の残価を差し引いた分を、分割で支払っていく方法です。残価を設定する点ではカーリースと同じですが、残クレでは利息が発生します。

残クレで毎月支払うのは車の代金のみであるため、月額料金は少なめです。一方で月額料金に車検などの維持費は含まれないため、維持費を別途負担する必要があります。

比較表

3つの方法の主な違いを、以下の表にまとめました。

カーリース 購入 残クレ 車の所有者 リース会社 購入者 ディーラーや信販会社など 月額料金 やや多い なし やや少ない 維持費(車検、税金など) なし 必要 必要 カスタマイズ 禁止 自由 禁止 走行距離制限 あり なし あり 総支払額(車を乗りつぶすまで使う場合) やや多い やや少ない やや多い

カーリースで知っておきたいこと

カーリースの残価設定に関して、2つの方式の違いを押さえておきましょう。

オープンエンド方式

オープンエンド方式とは、残価そのものが契約者に公開(オープン)される方式のことです。この方式では、車両の残価をいくらにするか、カーリース会社と契約者との間で決めることが可能です。

このため、残価設定を高く設定しておけば、毎月のリース料金を安くすることもできます。

クローズエンド方式

クローズエンド方式は、リースが満了した時の残価が契約者に公開されない方式です。残価については、カーリース会社が独自の判断で設定することになります。

リース満了後の車両返却時に、車の価値が設定していた残価より低くなっていても、契約者には追加の精算が発生しない点がメリットです。

カーリースの残価設定にも種類があります

自分に適した方法の選び方

3つの方法のうちどれがお得なのかは、価値観やライフプランなどによって異なります。

カーリースが向いている人

まとまった資金がないが車を運転したい

毎月の費用負担を一定にしたい

定期的に新しい車に乗り換えたい

車の初期費用を抑えたい方に向いているのがカーリースです。頭金なしで車に乗れるため、まとまった資金がない方に向いています。

家族が増えていくと、必要な車も変化していきます。カーリースであれば、契約が終わるたびに新しい車に乗り換えられるため、ライフステージの変化にも対応しやすいでしょう。

車の一括購入が向いている人

車を自由に使いたい

総支払額を抑えたい

高級車を資産として保有したい

車の一括購入が向いているのは、車を自由に使いたい方です。カスタマイズなどに制限はなく、乗り潰すまで使えば、カーリースや残クレより総支払額を抑えることができます。

値崩れしにくい高級車であれば高値で売却できるため、投資・資産形成の意味で車を持つこともできます。

残クレが向いている人

毎月の負担を軽くしたい

新しい車に乗り続けたい

車の所有権はなくてよい

残クレもカーリースと同じく、毎月手頃な月額料金で車に乗りたい方におすすめです。期間満了後は乗り換えることも可能なため、常に新しい車に乗り続けたい方に向いています。

車の所有権はないため、カスタマイズなどをしなくて構わない方が利用するとよいでしょう。