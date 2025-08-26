マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
「残クレアルファード」が大バズり! 残価設定型クレジットとはどういう車の買い方なのか

AUG. 26, 2025 08:00
Text : 安藤真一郎
「残クレアルファード」という言葉がネットで話題になっています。YouTubeなどで見かけた方も多いのではないでしょうか。「残クレ」というワードはややネガティブなニュアンスで使われることが多いようですが、車の買い方のひとつとして、知っておくことがおすすめです。この記事では残クレの具体的な仕組み、メリット・デメリットを解説します。

  • トヨタ自動車「アルファード」

    そもそも「残クレ」とは?

残クレの仕組み

残クレの正式名称は「残価設定型クレジット」です。

下取り価格以外を分割払いする

残クレはクルマを購入する際、予め将来の下取り価格(残価)を価格から引いて、残った金額を分割で支払っていく方法です。たとえば500万円の車で5年後の下取り価格を100万円と設定すると、残りの400万円を毎月のローンで支払っていきます。

最初に下取り価格が差し引かれるため、通常の自動車ローンよりも毎月の負担が少なくなり、負担を抑えながら新しい車に乗ることができます。

期間満了後は主に3つの選択肢から選ぶ

設定した期間が満了すると、車を返却する、残価を払って自分で買い取る、乗り換えるといった選択をすることになります。自分で買い取る場合は一括で支払う以外に、再度ローンを組むことも可能です。

車の返却時には査定があり、車の状態や走行距離によっては追加費用が発生する可能性もあります。

残クレのメリット・デメリット

残クレにはメリット・デメリットの両面があります。

メリット

  • 毎月の負担を軽くできる

  • 高級車にも手が届きやすい

  • 短期間で乗り換えられる

残クレはまとまった資金が必要なく、毎月少ない負担で車に乗れることが大きなメリット。ランクが上の車にも手が出しやすく、充実感を味わえる方も多いでしょう。

契約期間満了後は、また別の車で残クレを契約すれば、常に新しい車に乗り続けることも可能です。乗り換えの契約も比較的簡単なため、車を乗り換える際の手間を省きたい方にも便利です。

  • トヨタ自動車「アルファード」

    トヨタ自動車「アルファード」は510万円(ハイブリッド車、2WD)から1,065万円(プラグインハイブリッド車、4WD)と価格幅の広いクルマです

デメリット

  • 傷や事故があると原状回復費用がかかる

  • 走行距離が多いと追加負担がある

  • 車の所有権はない

期間満了時に査定を受けますが、傷や事故があると原状回復費用を請求されます。また、一定の走行距離をオーバーすると追加料金がかかります。

このように、残クレの場合は数年後の査定に備えて、やや慎重に運転しなければなりません。また、残クレでは車の所有者はディーラーや信販会社となり、契約しても自己資産にならない点も注意が必要です。

残クレを契約する前に検討しておきたいポイント

残クレを利用したいと思う方は、以下2つのポイントを押さえておきましょう。

追加料金が発生する条件を把握する

残クレの要注意点のひとつが追加料金です。乗り換えや返却をする際に、車に傷や凹みがあったりすると、追加料金を支払わなければならなくなる可能性があります。

想定外の負担にならないよう、残クレを契約する前に追加料金がどのような場合に発生するかをチェックしておきましょう。条件が厳しいと感じた場合は、残クレを回避することがおすすめです。

走行距離を予測する

定められた走行距離をオーバーすることも、追加料金の発生要因となります。とくに通勤や通学でほぼ毎日運転する場合や、毎週末に少し遠くへドライブするといった場合は走行距離が増えやすくなります。

毎月どの程度の走行距離になるか、あらかじめ予測しておきましょう。

残クレの利用に向いているのはこんな人

ここまで解説してきた内容から、残クレは以下に当てはまる方に向いているといえます。

  • 経済的に無理なくいい車に乗りたい

  • 長距離運転はしない

  • 丁寧に運転できる

  • 車を所有しなくても問題ない

残クレは月々の支払い負担を抑えながら、3～5年と比較的短期間で車を乗り換える仕組みです。長距離運転をしない方、ある程度は丁寧に車を運転できる方に向いています。

残クレの契約期間中は車を所有していないため、カーリースやレンタカーのような要素もあります。車を所有しなくてもいいから、常に新しい車に乗り続けたい方に向いている方法です。

安藤真一郎

あんどうしんいちろう

マーケティング会社に勤務した後、フリーランスのライターに転身。 多種多様なジャンルの記事を執筆するなかで、金融リテラシーを高めることや情報発信の重要性に気づき、現在はマネー系ジャンルを中心に執筆している。 ライターとして、知識のない人でも理解しやすいよう、かみくだいた文章にすることが信条。 ファイナンシャルプランニング技能士2級、日商簿記検定2級取得。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

