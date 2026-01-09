レクサス「IS」の改良モデルが登場 - “攻め”の特別仕様車を設定!

レクサスは1月8日、コンパクトFRスポーツセダン「IS」の一部改良モデルを発売した。今回の改良では、ドライバーとの対話を重視した走りの熟成、安全・安心を支える最新装備の充実、内外装のスポーティーさの強化などを実施。“攻め”の姿勢の特別仕様車「F SPORT Mode Black Ⅴ」も同時に発売した。

何が変わった?

ISは1999年の初代モデル誕生以来、コンパクトFRスポーツセダンとして“クルマを操る楽しさ”を追求してきたモデル。これまで、約40の国と地域で累計約130万台を販売している。

今回の一部改良では電動パワーステアリング(EPS)を刷新し、ラックギヤにバリアブルギヤを採用。ワインディングなどでの狙い通りのトレース性と安定した直進性能を両立させた。「AVS」(アダプティブ・バリアブル・サスペンション)も改良し、車両安定性と乗り心地の向上を図っている。

外観は低重心かつワイドなスタンスを強調する新フロントフェイスを採用。力強く精悍なデザインとした。

インテリアではセンターディスプレイとTFT液晶メーターを12.3インチに大型化し、視認性と操作性を高めている。また、新開発オーナメントパネル「Forged bamboo」をコンソール上面とスタートスイッチベゼルに採用し、スポーティーさを演出。インテリアカラーには新色「PROMINENCE」(プロミネンス)を設定している。

安全・安心面では、先進予防安全技術「Lexus Safety System +」の機能を拡充し、高度運転支援技術「アドバンスト ドライブ(渋滞時支援)」を含む最新の安全装備を搭載した。

さらに、ブラックを基調としたスポーティーな特別仕様車 “F SPORT Mode Black Ⅴ” を新設定。専用ブラック塗装のBBS製鍛造アルミホイールやレッドブレーキキャリパー、ウルトラスエードを用いた内装などを採用し、より攻めのデザインとした。

ISの価格は580万円～635万円。特別仕様車は675万円だ。