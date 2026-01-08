ロンジンの新作、伝統と複雑機構を備えた「マスターコレクション クロノグラフ ムーンフェイズ」

ロンジンの新作「マスターコレクション クロノグラフ ムーンフェイズ」（Ref.L2.773.8.78.3）は、18Kローズゴールド製ケースを採用し、ムーンフェイズやクロノグラフといった複雑機構を備える。価格は371万8,000円。コレクション名にもあるように、ロンジンのマスターピースという位置付けでもある。

ダイヤルにはシルバーのバーリーコーン模様を描き、9時位置の24時間表示、センターの半月型日付表示針、6時位置のムーンフェイズ付き12時間カウンター、12時位置の曜日・月表示付き30分カウンターを配置。上品なバーリーコーンの質感は視覚的な奥行きを生み、ブルースティールの針がコントラストを添える。アラビア数字のインデックスは視認性も高い。

ロンジン マスターコレクション クロノグラフ ムーンフェイズ（Ref.L2.773.8.78.3）

ケース素材は18Kローズゴールドで、風防は両面多層反射防止コーティングのサファイアクリスタル、裏ぶたはサファイアクリスタルのシースルーバックだ。ストラップには、ブラウンのアリゲーターレザーと5N 18Kローズゴールド製ピンバックルを組み合わせ、外装全体に統一感を持たせている。

ムーブメントは自動巻き機械式の「ロンジン エクスクルーシブ コラムホイールキャリバー L687.5」を搭載。パワーリザーブは約66時間だ。シリコン製ヒゲゼンマイを用い、軽量性、耐磁性、温度変化への耐性などを高めている。

伝統と複雑機構が融合するタイムレスな美しさ

今回の「マスターコレクション クロノグラフ ムーンフェイズ」は、ロンジンの歴史的コレクションに新しく加わったエレガントな複雑機構（コンプリケーション）モデル。18Kローズゴールドや複雑機構の表示方法など、コレクションの伝統を踏襲しながら現代的に洗練している。伝統的なエレガンスとウォッチメイキングの高い技術を反映した仕上がりだ。