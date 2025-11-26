マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
名門ブランドの高級ドレスウォッチ、100万円以下の3選 - グランドセイコー、IWC、カルティエ

Updated NOV. 26, 2025 16:49
Text : 林利明
フォーマルな場や少々厳格なビジネスの場で求められる腕時計は、華美すぎず、しかし上質さと信頼感を備えた存在であること。代表格は「機械式で薄型のドレスウォッチ」だ。

ドレスウォッチに明確な定義があるわけではないが、一般的には上質でシンプルな腕時計を指す。3針（時分秒）か2針（時分）、文字板はホワイト／シルバー／ブラックなどで過度な装飾を排した端正なもの、ストラップはレザーといった具合だ。

薄く、袖口に収まり、デザインはシンプル。過度な装飾を避け、時刻を静かに伝える美しさこそが、ドレスウォッチの本質といえる。ここでは、国内外の名門ブランドが手がける3モデルを紹介しよう。

グランドセイコー エレガンスコレクション「SBGW301」

  • グランドセイコー エレガンスコレクション「SBGW301」

    グランドセイコー エレガンスコレクション「SBGW301」

グランドセイコーのエレガンスコレクションに属する「SBGW301」は、手巻き機械式ならではの温かみを残しつつ、ケース厚を抑えた美しい1本だ。

直径37.3mm、厚さ11.6mmという控えめなサイズはスーツとの相性が良く、手首に品よく収まる。ダイヤルはアイボリーがかった落ち着いた色味で、緩やかにカーブしたボックス型サファイアクリスタルと相まって柔らかな表情を生む。ザラツ研磨による歪みのない鏡面仕上げ、面の切り替えが生む陰影、細身のドルフィン針など、細部に至るまで上質な作りが際立つ。

搭載する「キャリバー 9S64」は手巻きムーブメントで、約72時間のパワーリザーブを備える。秒針停止機能があり、正確な時刻合わせが可能な点も実用的。手巻きならではの薄型構造も魅力で、ビジネス用としてもフォーマル用としても、ふさわしい完成度に仕上がっている。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：横37.3mm×縦44.3mm×厚さ11.6mm
  • 風防：ボックス型サファイアクリスタル（内面無反射コーティング）
  • 裏ぶた：ステンレススチール
  • ストラップ：クロコダイル
  • 防水性能：日常生活防水
  • ムーブメント：手巻き機械式「キャリバー 9S64」
  • パワーリザーブ：約72時間
  • 価格：67万1,000円

IWC「ポートフィノ・オートマティック」（Ref.IW356501）

  • IWC「ポートフィノ オートマティック（Ref.IW356501）」

    IWC「ポートフィノ オートマティック（Ref.IW356501）」

IWCの「ポートフィノ」コレクションは、ブランドの中でもクラシカルなたたずまい持つドレスライン。ここで取り上げた「IW356501」は、そのポートフィノの中でも高い人気を誇るモデルの一角だ。

シルバー文字盤・ローマ数字インデックス・リーフ針という普遍的なクラシック要素を持ちながら、ケース径40mmという現代的なサイズ感を採用。厚さ9.2mmのスリムケースはシャツの袖口とも干渉しにくく、スーツとの一体感も演出できる。ムーブメントは自動巻き機械式の「キャリバー 35111」、パワーリザーブは約50時間だ。

ポートフィノは控えめな贅沢を体現するコレクションであり、文字盤の穏やかな光沢、細身の針、わずかに膨らみを抑えたベゼルなど、フォーマルウォッチに求められる清潔感や知性を強く感じさせる。ドレスウォッチの本質を現代に翻訳した、極めて完成度の高い1本だ。

  • ケース：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径40mm×厚さ9.2mm
  • 風防：ドーム型サファイアガラス（両面反射防止加工）
  • 防水性能：3気圧
  • ムーブメント：Cal.35111（自動巻き）
  • パワーリザーブ：約50時間
  • 価格：77万2,200円

カルティエ「バロン ブルー ドゥ カルティエ」（Ref.WSBB0028）

  • カルティエ「バロン ブルー ドゥ カルティエ」（Ref.WSBB0028）

カルティエのラウンド型コレクション「バロン ブルー」は、ケース側面まで柔らかく丸みを帯びた立体的な造形が特徴的。「WSBB0028」もそのデザインコードを体現している。

36mm径という程よいケースサイズに、自動巻き機械式ムーブメント、ステンレススチールケース、シルバーオパラインのギヨシェ文字盤、ブルースチール針など、メゾンを象徴する要素をていねいに収めている。特にサファイアカボションつきリューズは、バロンブルー独自の個性を象徴するディテールだ。ケース厚は12.1mmとまずまずの薄型に抑えられ、曲線を基調としたケースフォルムが手首に心地よくフィット。

文字盤ではギヨシェ彫りによって中央から放射状の光が広がるような表情が生まれ、シンプルなレイアウトでありながら、奥行きのある視覚効果をもたらしている点にも注目したい。シーンを問わずエレガンスを演出できるドレスウォッチとして、カルティエらしい上品さを宿したピースだ。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径36mm×厚さ12.1mm
  • 風防：サファイアクリスタル
  • ストラップ：ブラックアリゲーター
  • ムーブメント：自動巻き機械式
  • 防水性能：日常生活防水
  • 価格：96万2,500円
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

