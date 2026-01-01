馬（午）の物語を宿す腕時計 3選

2026年の干支は「午（うま）」。しかも大きなエネルギーを持つとされる、60年に一度の丙午（ひのえうま）。何かと暗い話題が続いてきたが、2026年は明るい一年になってほしいものだ。

ということで、今回は「馬」にまつわる腕時計。勢いよく前に進む姿や、自由に駆けるイメージを持つ馬は、日本でも縁起の良い存在として親しまれている。

腕時計の世界には、馬をそのままデザインに取り入れたモデルだけでなく、ブランドのルーツや文化的な背景に馬の存在が息づいているものがいくつもある。干支として馬（午）を祝う時計、馬具文化から生まれた造形美、現代的な祝祭感覚で表現された干支モデル──。そんな「馬」という共通項を持つ3本を紹介する。

ロンジン「マスターコレクション イヤー・オブ・ザ・ホース」（Ref.L2.919.4.09.2）

2026年の干支「午（うま）」を祝う特別モデルとして登場したこの1本は、ロンジンのマスターコレクションをベースに、馬の躍動を詩的に表現している。ダイヤルはサンレイ仕上げのレッドグラデーションで、中心から外側へと移ろう色調が、疾走する馬の勢いを思わせる。6時位置にはムーンフェイズと日付表示を配置し、クラシックな顔立ちの中に時間の流れを描く。

このモデルの象徴的な要素は、シースルーバック越しに見えるムーブメントのローターに刻まれた奔馬の彫刻だ。中国人のアーティスト、Peon Xu（ピオン・シュー／徐悲鴻）の「Galloping Horse」をモチーフにしており、ローターの回転運動とともに馬が駆け抜ける視覚効果を生む。装飾としての美しさはもちろん、ロンジンが長年にわたって馬と深く関わってきたブランドであることを示すディテールだ。

ムーブメントには約72時間のロングパワーリザーブを備える自動巻き機械式「キャリバー L899.5」を搭載。干支モデルでありながら、馬術スポーツと結びついたブランドの歴史が重なり合うことで、単なる記念的存在にとどまらない1本だ。

ロンジンと馬術の関係は1878年までさかのぼり、現在は「国際馬術連盟（Fédération Équestre Internationale／FEI）」の公式タイムキーパー、および公式ウォッチを務めている。FEIは障害馬術、馬場馬術、総合馬術など国際馬術競技を統括する組織だ。主要な大会やシリーズにおいて、ロンジンは計時と時計の提供を担っている。

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径42mm×厚さ11.20mm 風防：サファイアクリスタル（両面多層反射防止コーティング）

裏ぶた：サファイアクリスタルのシースルーバック

ストラップ：ブラックアリゲーター

防水性能：3気圧

ムーブメント：自動巻き機械式「ロンジン エクスクルーシブキャリバー L899.5」

パワーリザーブ：約72時間

価格：44万7,700円

限定数：世界限定2,026本

エルメス「アルソー」（Ref.W055765WW00）

エルメスの「アルソー」は、1978年にアンリ・ドリニーがデザインした定番コレクションだ。大きな特徴は、馬具である鐙（あぶみ）を思わせるユニークなラグと、躍動感のある斜体のアラビア数字。12時側のラグは大きめのアーチ状、対して6時側のラグは小さくなっており、この非対称がポイントだ。インデックスのアラビア数字が右側に傾斜しているのは、駆け抜ける馬の躍動感や、風になびく馬のたてがみといったイマジネーションもわく。

今回取り上げる40mmのクォーツモデル（Ref.W055765WW00）は、ブルーラッカー文字盤を備え、エルメスらしい色彩感覚と馬具由来のエレガンスを一体化させている。特徴的なラグは、手首の上で馬具の一部が掛かるような美しいフォルムを描き、日常使いの中でも優雅な存在感を放つ。クォーツムーブメントによる扱いやすさも、このモデルを身近な存在にしている。

エルメスは「最初の顧客は馬だった」と言われることもあり、実際に同社は1837年に馬具工房として創業した歴史を持ち、馬との結びつきの強さがうかがえる。アルソーの造形はそうした馬具文化を反映したものだ。

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：40mm

風防：サファイアクリスタル（反射防止加工）

ストラップ：アリゲーター

防水性能：日常生活防水（3気圧）

ムーブメント：クォーツ式

価格：58万800円

カシオ計算機「G-SHOCK（GBM-2100CX-9AJR）」

カシオ計算機の耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」から、2026年の干支「午（うま）」をテーマにしたスペシャルモデル「GBM-2100CX-9AJR」だ。伝説の「千里馬」にインスパイアを受けたというデザインに注目したい。千里馬とは「一日に千里を駆ける」と伝えられる名馬で、力強さや飛躍を象徴する存在として古くから語られてきた。

ダイヤルには躍動感あふれる千里馬の姿、ゴールドIPのベゼルには千里馬の鬣（たてがみ）を思わせる刻印。ゴールドのインデックスや赤のアクセントも、新年のお祝いと馬の力強さを伝えている。裏ぶたや専用パッケージにも千里馬のモチーフをあしらい、干支モデルならではの特別感だ。

機能面では、耐衝撃構造、20気圧防水、タフソーラー（太陽光発電）、スマートフォンリンク（スマートフォンのアプリから各種機能を設定・操作）などを備える。文化的なモチーフとG-SHOCKのタフさが同居した現代的な「馬の時計」だ。

千里馬は「優れた才能や飛び抜けた力を備えた存在」の象徴ともされ、たとえば少しニュアンスは異なるが、「千里馬は常にあれど、伯楽は常にあらず」ということわざもある（能力の高い人材は常にいても、そうした人材を育てられる指導者は常にいるとは限らない）。そうした背景を思い浮かべてみるのもおもしろい。

ケース／ベゼル素材：樹脂（バイオマスプラスチックを含む）、ステンレススチール

ケースサイズ：縦49.3mm×横44.4mm×厚さ11.9mm

風防：無機ガラス

バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

防水性能：20気圧

ムーブメント：クオーツ式

価格：4万2,900円

馬が紡ぐ3つの時計

同じ「馬」というテーマでも、ロンジンは干支と馬術スポーツの歴史、エルメスは馬具文化というブランドの原点、G-SHOCKは千里馬という祝祭的なモチーフ。それぞれが違う「馬」を描いており、3本を並べることで馬という存在と時計の結びつきの幅が見えてくる。どれもが時を知る道具であると同時に、腕元でひとつのストーリーを語る存在だ。