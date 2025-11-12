マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
海外旅行や出張に最適。GMT機能を備えた高品質な腕時計 3選

NOV. 12, 2025 14:33
Text : 林利明
Contents

旅行や出張で海外へ行くと、「現地と自分の国の時刻を同時に知りたい」と思うことがある。そんなニーズに応えるのが、GMT機能を備えた腕時計だ。GMTは「Greenwich Mean Time（グリニッジ標準時）」のことで、腕時計のGMT機能とは「第2時間帯を表示できる機能」と考えればよい。

そんなGMT機能を搭載し、品質にも定評あるモデルを3本、取り上げてみた。もちろん普段使いにも申し分ない。自分の使い方に見合ったケース径・厚み・操作性・デザイン傾向などを押さえておくとよいだろう。

グランドセイコー エレガンスコレクション「SBGM221」

  • グランドセイコー エレガンスコレクション「SBGM221」

    グランドセイコー エレガンスコレクション「SBGM221」

1本目は日本の高級ブランド「グランドセイコー」から、エレガンスコレクションの「SBGM221」だ。アイボリーの文字板にシルバーのインデックスと針にはクラシックなたたずまいがあり、ブルースチールのGMT針が印象的。ダイヤルの仕上げ、ケースの曲線、そして各所の研磨処理など、グランドセイコーらしい高品質な仕上げにも安心感がある。

ケース径が39.5mmとやや小ぶりな点も、日本人の手首になじみやすい。レザーストラップ仕様は“きれいめ服装”と相性がよく、旅先・出張先でスーツやジャケットと合わせられるGMTモデルだ。また、カラーバリエーションが豊富なオプションストラップにも対応しており、お気に入りのカラーでカスタマイズするのも楽しいだろう。

  • デザイナーの小杉修弘氏は「このモデルの独創性は、緩やかなカーブを描くかん足の側面に入れた斜面にある」と語る（グランドセイコーの製品サイトから引用）

    デザイナーの小杉修弘氏は「このモデルの独創性は、緩やかなカーブを描くかん足の側面に入れた斜面にある」と語る（グランドセイコーの製品サイトから引用）

ムーブメントは手巻つき自動巻の機械式「キャリバー 9S66」。パワーリザーブが最大72時間と長いところも大きなポイントだ。最大に巻き上げた状態なら、約3日間、身に着けていなくても動き続ける。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：横39.5mm×縦46.9mm×厚さ13.7mm
  • 風防：ボックス型サファイアクリスタル（内面無反射コーティング）
  • 裏ぶた：シースルーバック
  • ストラップ：クロコダイル
  • 防水性能：日常生活用防水
  • ムーブメント：手巻つき自動巻の機械式「キャリバー 9S66」
  • パワーリザーブ：最大約72時間
  • 価格：67万1,000円

チューダー ブラックベイ GMT「M79830RB-0010」

  • チューダー ブラックベイ GMT「M79830RB-0010」

    チューダー ブラックベイ GMT「M79830RB-0010」

続いては、スイスのチューダー（TUDOR）の人気コレクション「ブラックベイ」から、GMTモデルの「M79830RB-0010」を。「チューダー ブラックベイ GMT」には多くのバリエーションがあるが、「M79830RB-0010」はリベット付きステンレススチールブレスレットやホワイトダイヤル、ブルーとレッドのベゼルなど、スポーティな1本だ。ラギッド・カジュアル・スポーツといったスタイルに向いている。

赤青のいわゆる“ペプシ”カラーの24時間回転ベゼルは視認性も高く、2つ以上の時刻を読み取ることも可能。防水性能が200mと高いため、普段使いはもちろん、マリンスポーツやリゾートでも安心して使える。

  • ブルーとレッドのベゼルがスタイリッシュ

    ブルーとレッドのベゼルがスタイリッシュ

ムーブメントにはマニュファクチュールの自動巻き機械式「キャリバー MT5652」を搭載。COSC（スイス公式クロノメーター検定協会）の認定を受けており、約70時間のロングパワーリザーブを持つ。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径41mm×厚さ14.6mm
  • 風防：ドーム型サファイアクリスタル
  • ブレスレット：リベット付きステンレススチール
  • 防水性能：200m
  • ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー MT5652」
  • パワーリザーブ：最大約70時間
  • 価格：66万5,500円

ロンジン スピリット Zulu Time

  • ロンジン スピリット Zulu Time（L38024536）

    ロンジン スピリット Zulu Time（L38024536）

3本目はスイスの老舗ブランド「ロンジン（Longines）」が手がける「ロンジン スピリット Zulu Time」だ。「Zulu Time（ズールータイム）」は協定世界時（UTC）の航空業界における呼び方。

こちらもバリエーションが豊富なコレクションで、ダイヤルとベゼルのカラー、素材（ステンレススチール／チタン）、ストラップ（メタル／レザー）などから、自分のライフスタイルや好みに合わせて選べる。また、ケース径として小ぶりな39mmや、オーソドックスで存在感のある42mmがラインナップされているのもポイントだ。

ここではベストセラーに連なる「L38024536」を紹介する。ステンレススチールのケースとブレスレット、セラミックインサートのベゼル、ブラックダイヤルの1本だ。先端をブルーで縁取ったGMT針がクールな印象を与えている。インターチェンジャブルシステムを採用しているため、ブレスレット／ストラップの交換も容易だ。

ムーブメントの自動巻き機械式「キャリバー L844.4」は、COSC（スイス公式クロノメーター検定協会）の認定済み。約72時間のロングパワーリザーブだ。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径39mm×厚さ13.5mm
  • 風防：サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）
  • ストラップ：ステンレススチール
  • 防水性能：10気圧
  • ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー L844.4」
  • パワーリザーブ：最大約72時間
  • 価格：50万2,700円
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

