海外旅行や出張に最適。GMT機能を備えた高品質な腕時計 3選

旅行や出張で海外へ行くと、「現地と自分の国の時刻を同時に知りたい」と思うことがある。そんなニーズに応えるのが、GMT機能を備えた腕時計だ。GMTは「Greenwich Mean Time（グリニッジ標準時）」のことで、腕時計のGMT機能とは「第2時間帯を表示できる機能」と考えればよい。

そんなGMT機能を搭載し、品質にも定評あるモデルを3本、取り上げてみた。もちろん普段使いにも申し分ない。自分の使い方に見合ったケース径・厚み・操作性・デザイン傾向などを押さえておくとよいだろう。

グランドセイコー エレガンスコレクション「SBGM221」

1本目は日本の高級ブランド「グランドセイコー」から、エレガンスコレクションの「SBGM221」だ。アイボリーの文字板にシルバーのインデックスと針にはクラシックなたたずまいがあり、ブルースチールのGMT針が印象的。ダイヤルの仕上げ、ケースの曲線、そして各所の研磨処理など、グランドセイコーらしい高品質な仕上げにも安心感がある。

ケース径が39.5mmとやや小ぶりな点も、日本人の手首になじみやすい。レザーストラップ仕様は“きれいめ服装”と相性がよく、旅先・出張先でスーツやジャケットと合わせられるGMTモデルだ。また、カラーバリエーションが豊富なオプションストラップにも対応しており、お気に入りのカラーでカスタマイズするのも楽しいだろう。

ムーブメントは手巻つき自動巻の機械式「キャリバー 9S66」。パワーリザーブが最大72時間と長いところも大きなポイントだ。最大に巻き上げた状態なら、約3日間、身に着けていなくても動き続ける。

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：横39.5mm×縦46.9mm×厚さ13.7mm

風防：ボックス型サファイアクリスタル（内面無反射コーティング）

裏ぶた：シースルーバック

ストラップ：クロコダイル

防水性能：日常生活用防水

ムーブメント：手巻つき自動巻の機械式「キャリバー 9S66」

パワーリザーブ：最大約72時間

価格：67万1,000円

チューダー ブラックベイ GMT「M79830RB-0010」

続いては、スイスのチューダー（TUDOR）の人気コレクション「ブラックベイ」から、GMTモデルの「M79830RB-0010」を。「チューダー ブラックベイ GMT」には多くのバリエーションがあるが、「M79830RB-0010」はリベット付きステンレススチールブレスレットやホワイトダイヤル、ブルーとレッドのベゼルなど、スポーティな1本だ。ラギッド・カジュアル・スポーツといったスタイルに向いている。

赤青のいわゆる“ペプシ”カラーの24時間回転ベゼルは視認性も高く、2つ以上の時刻を読み取ることも可能。防水性能が200mと高いため、普段使いはもちろん、マリンスポーツやリゾートでも安心して使える。

ブルーとレッドのベゼルがスタイリッシュ

ムーブメントにはマニュファクチュールの自動巻き機械式「キャリバー MT5652」を搭載。COSC（スイス公式クロノメーター検定協会）の認定を受けており、約70時間のロングパワーリザーブを持つ。

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径41mm×厚さ14.6mm

風防：ドーム型サファイアクリスタル

ブレスレット：リベット付きステンレススチール

防水性能：200m

ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー MT5652」

パワーリザーブ：最大約70時間

価格：66万5,500円

ロンジン スピリット Zulu Time

ロンジン スピリット Zulu Time（L38024536）

3本目はスイスの老舗ブランド「ロンジン（Longines）」が手がける「ロンジン スピリット Zulu Time」だ。「Zulu Time（ズールータイム）」は協定世界時（UTC）の航空業界における呼び方。

こちらもバリエーションが豊富なコレクションで、ダイヤルとベゼルのカラー、素材（ステンレススチール／チタン）、ストラップ（メタル／レザー）などから、自分のライフスタイルや好みに合わせて選べる。また、ケース径として小ぶりな39mmや、オーソドックスで存在感のある42mmがラインナップされているのもポイントだ。

ここではベストセラーに連なる「L38024536」を紹介する。ステンレススチールのケースとブレスレット、セラミックインサートのベゼル、ブラックダイヤルの1本だ。先端をブルーで縁取ったGMT針がクールな印象を与えている。インターチェンジャブルシステムを採用しているため、ブレスレット／ストラップの交換も容易だ。

ムーブメントの自動巻き機械式「キャリバー L844.4」は、COSC（スイス公式クロノメーター検定協会）の認定済み。約72時間のロングパワーリザーブだ。