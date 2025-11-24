マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

ヘリテージの魅力。復刻デザイン＆ヴィンテージテイストの腕時計 3選

Updated NOV. 25, 2025 14:27
Text : 林利明
Share
Contents

さまざまなブランドが手がける腕時計のラインナップにおいて、過去の名作を現代に復刻したモデルには大きな存在感がある。背景のひとつとして、ミッドセンチュリー期の合理的で美しいデザインが再評価されていることや、ヴィンテージウォッチの人気が高まっていることなどが挙げられる。

オリジナルのデザインや機能を忠実に再現した復刻モデルから、現代的な解釈と技術を加えたいわば“ネオ・ヴィンテージ”と呼べるものまで、各ブランドはアーカイブをもとに多彩なアプローチを展開。より深い物語性と使いやすさを持つ現代の名作を生み出している。

例えば、1960年代〜1970年代のスポーツウォッチは、視認性、耐久性、デザインの完成度が高く、現代的なアップデートとの相性も抜群だ。今回は、そんな復刻＆ヴィンテージテイストの魅力を放つ3本を取り上げる。単に“昔のデザインを真似た”ものではなく、ブランドの歴史を現代に受け継ぐ重要な存在。過去と現在をつなぐ物語性と実用性を持ち、長く付き合うほど魅力が増す時計たちだ。

セイコーウオッチ「プロスペックス マリンマスター ダイバーズ 1965 ヘリテージ」（SBEN007）

  • セイコー プロスペックス マリンマスター ダイバーズ 1965 ヘリテージ（SBEN007）

    セイコー プロスペックス マリンマスター ダイバーズ 1965 ヘリテージ（SBEN007）

1965年に誕生した国産初のダイバーズウオッチ。その実力は、当時の日本南極地域観測隊で正式採用されたことでも証明されている。“1965ダイバー”の意匠を引き継ぎ、現代の技術でアップデートしたモデルがSBEN007だ。角型インデックス、太めの針、オールドダイバーらしいケースフォルム、ボックス型サファイアガラスの風防――。いずれもオリジナルの空気感を崩さず、優れた視認性とクラシックなたたずまいを両立している。

もちろん現代の「マリンマスター」として完成度も高い。39.5mmという扱いやすいケースサイズに、200m空気潜水用防水という性能を装備。ムーブメントの手巻きつき自動巻き機械式「キャリバー 6L37」は、約45時間のパワーリザーブ、安定した精度（日差+15秒～-10秒）、そしてセイコーらしい耐久性を持つ。裏ぶたはサファイアガラスのシースルーバックで、機械（ムーブメント）を楽しむという要素も加わっている。ブレスレットやケースの面取りもていねいに仕上げられ、シャツやジャケットにも自然となじむ。

ヴィンテージの美意識と現代技術の安心感を、無理なく腕元に取り入れられる、選んで間違いのない復刻ダイバーだ。カラーバリエーションとしてブラックダイヤルとブルーダイヤルがあり、よりオリジナルの雰囲気に近いのはブラックダイヤルだろう。

  • ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：横39.5mm×縦47.2×厚さ12.3mm
  • 風防：ボックス型強化サファイアガラス（内面無反射コーティング）
  • 裏ぶた：サファイアガラスのシースルーバック
  • 防水性能：200m 空気潜水用防水
  • ムーブメント：手巻きつき自動巻き機械式「キャリバー 6L37」
  • パワーリザーブ：約45時間
  • 価格：42万9,000円

オメガ「スピードマスター '57 コーアクシャル マスター クロノメーター」（Ref. 332.10.41.51.01.001）

  • オメガ スピードマスター '57 コーアクシャル マスター クロノメーター（Ref. 332.10.41.51.01.001）

    オメガ スピードマスター '57 コーアクシャル マスター クロノメーター（Ref. 332.10.41.51.01.001）

1957年に誕生したスピードマスター初代モデル“ブロードアロー”の意匠を、現行技術で再現したコレクションだ。「リファレンス 332.10.41.51.01.001」は、当時のクロノグラフの雰囲気を色濃く残しつつ、ケース径40.5mmの扱いやすいサイズにまとめている。ブロードアロー針、シャープなインデックス、薄型ベゼル、2カウンターのクロノグラフレイアウトなど、初代スピードマスターのデザインコードが随所に散りばめられている。

手巻き機械式ムーブメントの「キャリバー オメガ 9906」は、スイス連邦計量・認定局（METAS）によるマスター クロノメーター認定。15,000ガウスの高耐磁性、約60時間のパワーリザーブを備える。アラベスク模様のコート・ド・ジュネーブ装飾など、仕上げにも注目だ。

クラシックな外観に対して裏ぶたはシースルーバックで、コラムホイール式クロノグラフムーブメントが動く様子を堪能できる点も魅力。スポーティでありながらエレガンスもあり、ビジネスから週末スタイルまで幅広いシーンで活躍するだろう。過去の名作が現代スペックでよみがえる――。その楽しさを実感できるネオ・ヴィンテージの代表格だ。

  • ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径40.5mm
  • 風防：ボックス型強化サファイアガラス（両面無反射処理）
  • 裏ぶた：シースルーバック
  • 防水性能：5気圧
  • ムーブメント：キャリバー9906（手巻き・クロノグラフ）
  • パワーリザーブ：約60時間
  • 価格：150万7,000円

ロンジン「ヘリテージ クラシック」（Ref. L2.828.4.73.0）

  • ロンジン ヘリテージ クラシック（Ref. L2.828.4.73.0）

    ロンジン ヘリテージ クラシック（Ref. L2.828.4.73.0）

ロンジンが誇るアーカイブ復刻ライン「ヘリテージ」シリーズの中でも、高く評価されているのが「ヘリテージ クラシック」だ。ここで取り上げた「リファレンス L2.828.4.73.0」は、先述した「復刻に向くスポーツウォッチ」ではないが、1930年代〜1940年代に生まれたセクターダイヤルを中心としたデザインの文字盤が織り成す陰影と。絶妙なバランスのインデックスが美しい。ブルースチール針や38.5mmの控えめなケースサイズが、ヴィンテージの雰囲気を自然に手元へと連れてくる。

内部には自動巻き機械式のムーブメント「キャリバー L893」を搭載。約72時間という長いパワーリザーブを確保しつつ、シリコン製ヒゲゼンマイによる高い耐磁性を備えるなど、現代における実用性も高い。防水性能は3気圧だが、ドレス寄りのモデルとしては十分だ（ちょっとした雨や水滴、汗くらいが目安）。

機械式としては薄めのケースとレザーストラップは着用感にも有利。仕事の場でもカジュアルでも浮かず、クラシックデザインを上品に添えられる万能さが魅力だ。“復刻の名手”ロンジンの美意識と、現代の時計に求められる要素をうまく結びつけた1本といえる。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径38.5mm×厚さ11mm
  • 風防：耐傷性サファイアクリスタル（複層無反射コーティング）
  • ストラップ：ブラックレザー
  • 防水性能：3気圧
  • ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー L893」
  • パワーリザーブ：約72時間
  • 価格：37万7,300円
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    チェンソーで世界No.1! ドイツの100年企業「スチール」本社で人気の理由を探る
    NOV. 20, 2025
    • PR
      Large
      林業から生まれた異色競技! 斧とチェンソーで世界最強を競う「ティンバースポーツ」とは
      ( Life )
      NOV. 19, 2025
    • PR
      Large
      年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
      ( 住宅ローン )
      OCT. 31, 2025
    • PR
      Large
      思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
      ( Life )
      AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      グリーンダイヤルが印象的な高級ブランドの腕時計 3選
      ( Watch )
      NOV. 17, 2025

    • 2

      Large
      柔道一筋の人生から一転、芸人の道へ - ジャングルポケット太田博久が刻む"結成19年目の覚悟"
      ( Watch )
      NOV. 18, 2025

    • 3

      Large
      残っていることに「感謝したくなるレベル」の1本! パテック・フィリップのヴィンテージカラトラバ
      ( Watch )
      NOV. 21, 2025

    • 4

      Large
      オメガ「シーマスター プラネットオーシャン」新作2025 - 全面刷新！ 第4世代に進化した全7モデルはオレンジカラーに注目
      ( Watch )
      NOV. 20, 2025

    • 5

      Large
      ヘリテージの魅力。復刻デザイン＆ヴィンテージテイストの腕時計 3選
      ( Watch )
      NOV. 24, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking