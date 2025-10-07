マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index
( Car )

ホンダの新型「プレリュード」が約1カ月で受注2,400台! 月間目標の8倍に

OCT. 07, 2025 13:02
Text : 藤田真吾
Share
Contents
Tags

ホンダが2025年9月5日に発売した新型「プレリュード」の累計受注台数が10月6日の時点で約2,400台に到達した。月間販売計画は300台なので、約8倍の実績だ。

  • ホンダの新型「プレリュード」

    ホンダの新型「プレリュード」

ホンダは増産を計画

想定を超える受注が入ったことで、現在は一部販売店で受注停止の措置が取られているそうだが、ホンダは好調な受注状況を受け、増産を含めた対応を行う予定としている。

新型プレリュードは新規購入やセカンドカーとしての需要を中心に、主に50代、60代の顧客が購入している。顧客からの評価ポイントとしてホンダは以下の項目を挙げている。

  • スペシャリティスポーツらしい、ワイド&ローでダイナミックかつ伸びやかなプロポーション

  • モーター駆動でありながら有段シフトのようなダイレクトな駆動レスポンスと鋭いシフトフィールにより操る喜びを感じられる、e:HEVの新たな制御技術「Honda S+ Shift」

  • CIVIC TYPE Rにも採用されているデュアルアクシス・ストラットフロントサスペンションやアダプティブ・ダンパー・システムがもたらす優れた足回りとシャシー性能

  • クーペでありながら、スーツケースやゴルフバッグなどさまざまな荷物が積載可能な、開口部の広いテールゲート式の荷室など、日常での使い勝手を考慮したパッケージング(スーツケースは全幅440mm　奥行240mm　高さ670mm以下を2個、ゴルフバッグなら9.5型を2個積載可能。形状によっては積載できない場合あり)

ボディカラーの構成比は以下の通りだ。

  • ムーンリットホワイト・パール：63％

  • メテオロイドグレー・メタリック16％

  • クリスタルブラック・パール：11％

  • フレームレッド：10％

  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    ホンダの新型「プレリュード」が受注好調! 発売から1カ月足らずで目標の5倍
    ( Car )
    OCT. 01, 2025

  • 2

    Large
    スズキ「クロスビー」が8年目で新型に! 「大きなハスラー」からの脱却で人気回復?
    ( Car )
    OCT. 02, 2025

  • 3

    Large
    ホンダの新型「プレリュード」は「無限」で武装するとどうなるのか
    ( Car )
    OCT. 05, 2025

  • 4

    Large
    「らしくない」と言われがちなシボレー「コルベット」の現行型に乗る
    ( Car )
    SEP. 29, 2025

  • 5

    Large
    600万円を払っても後悔なし? ホンダの新型「プレリュード」に試乗!
    ( Car )
    SEP. 27, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking