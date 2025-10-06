マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

ホンダの新型「プレリュード」はサンルーフなし! なぜ?

OCT. 06, 2025 11:30
Text : 藤田真吾
Share
Contents
Tags

ホンダの新型「プレリュード」で芦ノ湖スカイラインを走行中、某駐車場で休憩していると、ドライブで来ていた某国産車ディーラーのベテラン社員の方が「プレリュードですか、カッコいいですね」と声をかけてきた。同氏から受けた質問は、「あれ? サンルーフは付いていないんですか?」というもの。「プレリュードだったら当然、付いているはず」と思っていた様子なのだ。この質問を持ち帰って、ホンダの開発陣に聞いてみた。

  • ホンダの新型「プレリュード」

    ホンダの新型「プレリュード」に「サンルーフ」が付いていない理由とは

走りとスタイリングを突き詰めた結果…

調べてみると、プレリュードの歴代モデルにはサンルーフ装着車の設定があった。ベテランカーディーラー氏が新型を見て、サンルーフがないことを不思議がったのには理由があったのだ。同氏の疑問を受けてホンダ開発陣も、「昔のイメージだと必ずサンルーフが付いていたものなので、それで質問されたのかもしれませんね」との見解を示していた。

  • ホンダの初代「プレリュード」
  • ホンダの初代「プレリュード」
  • ホンダの初代「プレリュード」

    1978年発売の初代「プレリュード」にも「電動式サンルーフ」がしっかりと付いていた

新型プレリュードの開発中にも「サンルーフが必要なのでは」という話が出たという。ただ、サンルーフを付けると、新型が目指す走りとスタイリングを実現できないという理由から、サンルーフは不要という結論に達したそうだ。

  • ホンダの新型「プレリュード」

    新型「プレリュード」の屋根にはサンルーフが付いていない

  • ホンダの新型「プレリュード」

    こちらは車内の様子

まず走りの面で言うと、サンルーフを付けた場合、屋根が重くなってしまう。クルマは低重心な方が走行面でプラスだ。サンルーフを付けると10数kgの重量増になってしまうし、重心を上の方に移動させてしまうという弊害もある。今回の新型プレリュードは「走りに振って」作ったので、サンルーフを付けられなかった、というのが開発陣の説明だ。

スタイリングの面で言うと、サンルーフを付けると全高が高くなってしまうし、さらにいえば、車内の頭上スペースが狭くなってしまうというネガな影響もあるそうだ。

  • ホンダの新型「プレリュード」

    このスタイリングを実現できたのも、サンルーフを取り付けなかったおかげ?

往年のクルマ好きからすれば「プレリュードと名乗るならサンルーフは欲しいな」という思いがあるかもしれないが、ホンダ開発陣としては、新型プレリュードで目指したい姿を追求した結果、サンルーフなしという結論に至ったとのことだ。

ちなみに、サンルーフどころではなく、屋根を幌にしたオープンカーバージョンがあっても面白いのでは? とも聞いてみたところ、ホンダの技術者は「私たちも好きですし、いろいろなアイデアがあって、開発中は好き勝手なことを言ったりもしました。ただ、今回はボディも合わせて走りを突き詰めてきたので、オープンカーにしてしまうと、どうしても走りの面が犠牲になってしまうんです」と話していた。

  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    ホンダの新型「プレリュード」が受注好調! 発売から1カ月足らずで目標の5倍
    ( Car )
    OCT. 01, 2025

  • 2

    Large
    「らしくない」と言われがちなシボレー「コルベット」の現行型に乗る
    ( Car )
    SEP. 29, 2025

  • 3

    Large
    スズキ「クロスビー」が8年目で新型に! 「大きなハスラー」からの脱却で人気回復?
    ( Car )
    OCT. 02, 2025

  • 4

    Large
    600万円を払っても後悔なし? ホンダの新型「プレリュード」に試乗!
    ( Car )
    SEP. 27, 2025

  • 5

    Large
    600万円超になった理由は? ホンダの新型「プレリュード」についてわかったこと
    ( Car )
    SEP. 26, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking