マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

ホンダの新型「プレリュード」が受注好調! 発売から1カ月足らずで目標の5倍

OCT. 01, 2025 11:43
Text : 藤田真吾
Share
Contents
Tags

ホンダが2025年9月5日に発売した新型「プレリュード」が受注好調だ。9月末にホンダに聞いた話によると、受注台数は約1,500台に到達。月間販売目標は300台だから、5倍の売れ行きということになる。オンライン販売限定モデルについては予定台数が「即完」したらしい。

  • ホンダの新型「プレリュード」

    ホンダの新型「プレリュード」が売れている!

人気のボディカラーは?

新型プレリュードはホンダ独自のハイブリッドシステム「e:HEV」を搭載する「スペシャリティスポーツ」の新型車。電動化時代の先駆け(プレリュード＝PRELUDEは先駆け・前奏曲の意)であり、ホンダのブランドイメージの牽引役としての使命を背負う注目の1台だ。

  • ホンダの新型「プレリュード」

    ホンダの新型「プレリュード」は1グレード展開で617.98万円。2.0L直噴アトキンソンサイクルエンジン+2モーターのハイブリッド車だ

9月30日に聞いたところによると、新型プレリュードの受注台数は少し前に約1,500台に到達したとのこと。ボディカラーはホンダ新色の「ムーンリットホワイト・パール」が人気だという。

  • ホンダの新型「プレリュード」

    ボディカラーは白が人気

新車販売オンラインストア「Honda ON」専用のボディカラーとして「ムーンリットホワイト・パール&ブラック」の2トーンカラーをまとう数量限定モデル「Honda ON Limited Edition」についても「大人気」(ホンダ広報)だったそうで、生産台数が限定何台だったかは非開示だったものの、販売開始から数十分で売り切れたそうだ。

意外なことに、ホンダの寄居製作所(埼玉県)で2トーンカラーの塗装を実施するのは今回が初めてだったとのこと。それもあって、2トーンのプレリュードの生産台数は限定的になったようだ。今後、2トーンを増産・追加販売するかどうかについては未定のようだが、寄居で2トーン塗装の生産体制が拡充されれば、販売再開についても期待できるかもしれない。

  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
  • ホンダの新型「プレリュード」
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      「らしくない」と言われがちなシボレー「コルベット」の現行型に乗る
      ( Car )
      SEP. 29, 2025

    • 2

      Large
      600万円を払っても後悔なし? ホンダの新型「プレリュード」に試乗!
      ( Car )
      SEP. 27, 2025

    • 3

      Large
      600万円超になった理由は? ホンダの新型「プレリュード」についてわかったこと
      ( Car )
      SEP. 26, 2025

    • 4

      Large
      いかめしいほどに漆黒! メルセデスが「Sクラス」の20台限定車を発売
      ( Car )
      SEP. 25, 2025

    • 5

      Large
      アメ車はデカすぎて乗れない? キャデラック「XT4」なら問題なし!
      ( Car )
      SEP. 26, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking