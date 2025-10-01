ホンダの新型「プレリュード」が受注好調! 発売から1カ月足らずで目標の5倍

ホンダが2025年9月5日に発売した新型「プレリュード」が受注好調だ。9月末にホンダに聞いた話によると、受注台数は約1,500台に到達。月間販売目標は300台だから、5倍の売れ行きということになる。オンライン販売限定モデルについては予定台数が「即完」したらしい。

人気のボディカラーは?

新型プレリュードはホンダ独自のハイブリッドシステム「e:HEV」を搭載する「スペシャリティスポーツ」の新型車。電動化時代の先駆け(プレリュード＝PRELUDEは先駆け・前奏曲の意)であり、ホンダのブランドイメージの牽引役としての使命を背負う注目の1台だ。

9月30日に聞いたところによると、新型プレリュードの受注台数は少し前に約1,500台に到達したとのこと。ボディカラーはホンダ新色の「ムーンリットホワイト・パール」が人気だという。

ボディカラーは白が人気

新車販売オンラインストア「Honda ON」専用のボディカラーとして「ムーンリットホワイト・パール&ブラック」の2トーンカラーをまとう数量限定モデル「Honda ON Limited Edition」についても「大人気」(ホンダ広報)だったそうで、生産台数が限定何台だったかは非開示だったものの、販売開始から数十分で売り切れたそうだ。

意外なことに、ホンダの寄居製作所(埼玉県)で2トーンカラーの塗装を実施するのは今回が初めてだったとのこと。それもあって、2トーンのプレリュードの生産台数は限定的になったようだ。今後、2トーンを増産・追加販売するかどうかについては未定のようだが、寄居で2トーン塗装の生産体制が拡充されれば、販売再開についても期待できるかもしれない。