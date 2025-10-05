マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
ホンダの新型「プレリュード」は「無限」で武装するとどうなるのか

OCT. 05, 2025 11:30
Text : 藤田真吾
ホンダが発売した新型「プレリュード」は流麗なシルエットが特徴的な2ドアクーペだ。これを「無限」のパーツで“武装”すると、どのくらい性格が変わるのか。実物を見てきた。

  • ホンダ新型プレリュードの無限パーツ装着車

    新型「プレリュード」の無限パーツ装着車

落ち着いた無限?

M-TECは先ごろ、新型「プレリュード」向けの各種パーツを発売した。

プレリュード用の無限パーツは「Glinding Sports Coupe」がコンセプト。スタイリングや走行性能といった「車の本質」にこだわるユーザーに向けて、無限らしくスポーティーさと疾走感を表現したパーツをラインアップした、とのことだ。

インテリアパーツでは、ブラックを基調としブルーの差し色が車両の内装との一体感を演出する「スポーツマット」「スポーツラゲッジマット」「スカッフプレート」を設定。パフォーマンスパーツでは、上質な乗り心地と操縦安定性を高める「パフォーマンスダンパー」をハンドリング性能向上に重点を置いて開発した。

BBSと共同開発した19インチ鍛造アルミホイール「FR10」は、標準装備アルミホイールに対して1本あたり約4kgの軽量化を実現している。

その他、流麗なボディラインと一体感のあるフィン形状デザインのドライカーボン製「カーボンドアミラーカバー」、親水性と防眩加工の「ハイドロフィリックLEDミラー」も設定する。

  • ホンダ新型プレリュードの無限パーツ装着車

    新型「プレリュード」の無限パーツは、そこまでガチガチで派手な雰囲気ではない

新型プレリュード公道試乗会には無限パーツを装着したプレリュードが姿を現した。担当者によれば、今回の無限パーツはプレリュードのデザインに合わせて、デザイン的には派手過ぎず、「あまり主張しすぎない」形としたそうだ。エクステリアでプレリュード専用に作ったのは下回りの空力パーツ。素材としてはドライカーボンを全面的に使用した。ドアミラーカバーは「シビック」向け、ホイールは「シビックタイプR」向けと同じものだという。

  • ホンダ新型プレリュードの無限パーツ装着車
  • ホンダ新型プレリュードの無限パーツ装着車
  • ホンダ新型プレリュードの無限パーツ装着車
  • ホンダ新型プレリュードの無限パーツ装着車
  • ホンダ新型プレリュードの無限パーツ装着車
  • ホンダ新型プレリュードの無限パーツ装着車
  • ホンダ新型プレリュードの無限パーツ装着車
  • ホンダ新型プレリュードの無限パーツ装着車
  • ホンダ新型プレリュードの無限パーツ装着車
  • ホンダ新型プレリュードの無限パーツ装着車
  • ホンダ新型プレリュードの無限パーツ装着車
  • ホンダ新型プレリュードの無限パーツ装着車

    こちらはノーマルバージョン(無限パーツなし)の新型「プレリュード」

  • ホンダ新型プレリュードの無限パーツ装着車

    こちらはノーマルバージョン(無限パーツなし)の新型「プレリュード」

