スマートフォンの機能を拡張するアクセサリは様々なものが販売されていますが、最近の中国メーカーは純正品として楽しそうな製品を各社が発売しています。この秋発売になった各社のスマートフォンも、純正キットとしてついつい欲しくなるものが登場しているのです。

まずはシャオミのゲーム機カバーから。シャオミが中国で先行発売した「Xiaomi 17 Pro」「Xiaomi 17 Pro Max」は、その外観がiPhoneに似ていることも話題になっています。背面のカメラ周りのデザインはまさしく「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」っぽいのですが、シャオミの製品はカメラの横にディスプレイを搭載。ここに情報を表示できるのです。

Xiaomi 17 Pro Maxは、AppleのiPhone 17 Pro Maxによく似ている

この2機種用に販売されているのがゲーム機化ケース。中国語では「レトロハンドヘルドゲーマーケース」という名前がついていますが、スマートフォンの背面の小型ディスプレイをゲーム機として使うためのケースです。Xiaomi 17 Proは2.7インチ、Xiaomi 17 Pro Maxは2.9インチの背面面ディスプレイが搭載されていますが、このカバーを付けるとそこでミニゲームをプレイできます。

ゲーム機になるケース

使い方は良く考えられており、このケースをXiaomi 17 Pro/17 Pro Maxに装着して電源を入れると、自動的にゲームがダウンロードされます。つまりゲームはスマートフォンのアプリストアなどを利用しないのです。標準では「アングリーバード」など4種類のゲームが利用できますが、今後ゲームの数が拡大するかもしれません。5分10分と空き時間ができたときにカジュアルゲームを楽しめる、優れたカバーと言えます。

カジュアルゲームをプレイできる

次のアクセサリは望遠レンズ・テレコンバータです。スマートフォンの望遠カメラは数倍程度であり、AIやデジタル補正で10倍や20倍程度でも結構きれいな写真を撮影できます。とはいえデジタル処理にも限界があるものです。特に数十倍や100倍クラスになると、AI補正でまあまあ見られる絵が撮れますが、それでもデジタルカメラの望遠レンズには太刀打ちできません。そこで登場するのがスマートフォン用の望遠レンズです。

vivoの「X300 Pro」向けに提供されているのが2.35倍のテレコンバータ。スマートフォンに取り付けるためのアタッチメントやカメラグリップもセットで提供されます。この手のレンズは実はオンラインでも様々なものが販売されています。しかしそのほとんどがプラスチックレンズの安価のものであり、画質は暗くなり精度もあまりよくありません。vivoはスマートフォンのカメラでレンズメーカーのツァイスと協業しており、そのツァイス監修の望遠レンズが販売されているのです。

ツァイス製のテレコンバータ

安価な望遠レンズとは異なり、こちらは純正品。X300 Proのカメラメニューからこのレンズを使うのを指定することで、画面内の望遠の倍率もきちんとしたものが表示されます。そのため実際に何ミリ相当・何倍相当の画角で撮影しているかもわかるのです。このレンズは以前のモデル「X200 Ultra」の時に登場しており、vivoとしては今後のハイエンドカメラの標準アクセサリにしようとしているようです。

X200 Ultra用のレンズ、ケースやグリップの総合セット

このvivoに触発されたのか、OPPOからも類似の製品が登場しました。OPPOは老舗のカメラメーカー、ハッセルブラッドと協業していますが、販売されるレンズキットの名前も「OPPO ハッセルブラッドプロフェッショナルイメージングキット」と、ハッセルブラッドの名前を冠した製品になっています。カメラ好きな人なら「H」のロゴを見るだけでハッセルブラッドが関っている製品と気が付くでしょう。

OPPOからはハッセルブラッドのレンズが登場

対応するスマートフォンはカメラ強化モデルの「Find X9 Pro」です。ちなみに日本では前モデルのベーシックラインとなる「Find X8」が販売中です。ここ最近のSNSを見るとFind X9 Proが日本でも発売されるような雰囲気が漂っているのですが、もしも本当に発売されるのならばこのレンズも出してほしいもの。

Find X9 Proにテレコンバータを装着できる

望遠倍率は3.28倍で、Find X9 Proに取り付けることで200倍の望遠撮影ができるといいます。果たしてどんな世界を見ることができるのか、気になるところです。

200倍望遠撮影が可能になる