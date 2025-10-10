リコーイメージングは10月9日、中国のスマートフォンメーカーrealme社との技術協力を発表した。リコーの高画質コンパクトデジカメ「RICOH GR」シリーズの開発チームが、realme製スマートフォンのカメラ機能の開発に協力する。

コラボ第一弾モデルとして、「Camera powered by RICOH GR」のロゴを付けたスマートフォン「realme GT 8 Pro」を販売する。残念ながら日本での販売予定はない。

リコーイメージングが中国realme社との技術協力を発表し、スマートフォン「realme GT 8 Pro」を投入する

realme GT 8 Proの右下には「Camera powered by RICOH GR」のロゴを配置する

今回の協業では、realme GT 8 Proのレンズ、画像処理、UIについて、realmeとRICOH GRの開発チームが共同でカスタマイズを実施した。性能評価や、実機で撮影した写真の評価を実施したという。realmeによると、共同開発はすでに4年間に及んでいるという。

リコーイメージングは、これまでスマートフォンで撮影を楽しんできたユーザーに、より高品質な写真を体験してもらうことで、写真の素晴らしさを感じてもらうほか、カメラへの関心を高めてもらうことを目的としている。

realme GT 8 Proは海外市場向けモデルで、日本での販売予定はない。また、今回のコラボレーションはあくまでスマートフォン向けの技術提供であり、RICOH GRシリーズのコンパクトカメラと同レベルの画質を保証するものではないとしている。

両社は、10月14日に中国・北京で製品の発表イベントを開催する予定。