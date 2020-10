「Windows 10ミニTips」は各回の作成時点で最新のWindows 10環境を使用しています。

「desktop.ini」は、デスクトップの表示方法に関する情報を記録するファイルだ。Windows 10 バージョン20H2(Windows 10 October 2020 Update)の登場で気になったのが、desktop.iniの扱い。desktop.iniはシステムファイルと隠しファイルの属性を付与されており、標準状態のWindows 10では見えない。設定を変えて見えるようにして、desktop.iniの内容を編集すると、フォルダーのアイコンや名称を変更できる。

筆者は、日本語フォルダーよりも英語フォルダーの方が直感的との理由から、desktop.iniをいじって一部フォルダーを英語表示させている。以前「『desktop.ini』は削除しても大丈夫?」でも手順を紹介したが、今回は自動実行するバッチファイルを作成してみた。

今回は「3Dオブジェクト」「ダウンロード」「ピクチャ」「ミュージック」「ドキュメント」「ビデオ」、以上6フォルダーの日本語化を解除する。「デスクトップ」が含まれていないのは、筆者が同フォルダー用desktop.iniを削除する習慣を持つためだ。

メモ帳など任意のテキストエディターで下記の内容をコピー&ペーストし、「{適当なファイル名}.bat」として保存する

rem Desktop.iniの「LocalizedResourceName」を自動削除 @echo off cd %USERPROFILE% for /d %%d in ("3D Objects" Downloads Documents Pictures Music Videos) do ( cd %%d if exist Desktop.ini ( type desktop.ini | findstr /V LocalizedResourceName > tmp1.txt powershell.exe "Get-Content tmp1.txt > tmp2.txt" attrib -S -H desktop.ini move /Y tmp2.txt desktop.ini attrib +S +H desktop.ini del tmp1.txt ) else ( echo Desktop.iniが%%dで見つかりません. ) cd %USERPROFILE% )

バッチファイルは各フォルダーでdesktop.iniファイルが存在するか確認し、LocalizedResourceNameの記述がある行を削除して一時ファイルを作成する。

続いてWindows PowerShellのコマンドレットが登場するのは、コマンドプロンプト環境だけでは、文字コードの扱いがうまくいかなかった。後はdesktop.iniのファイル属性を外してから一時ファイルを上書きし、ファイル属性を再付与している。

後はバッチファイルを実行するだけだ

設定を有効にするため、Windows 10に再サインインする

これで6つのフォルダー表記が英語に変わった

本バッチファイルには欠点がある。それは各フォルダーを別ドライブなどに移動している場合は使用できない。また、OneDriveバックアップでドキュメントやピクチャフォルダーをOneDriveフォルダーに移動している場合も同様だ。この点だけ留意してほしい。