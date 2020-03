筆者が企業の発表会に出席するときは、OneDrive for Businessフォルダーに企業名や日付を持つフォルダーを作成し、その中にテキストファイルや撮影した写真などを格納する。そこで常に発生する作業が、テキストファイルの新規作成だ。

ライターや記者に特有のことかもしれないが、記事(下書きやメモ書きを含む)をしたためるテキストファイルは、人によって独自のスタイルになっていたりする。必ず記載する要素、例えば日付や見出しなどがあるものだ。

こうしたテキストファイルの新規作成について、記者仲間と「毎回けっこう手間だよね」と話題になったことが、今回の出発点。いつも同じフォーマットのテキストファイルを一発で作れると、手間が省けて精神的にもよさそうだ(ひな型となるテキストファイルを用意しておき、それをコピーして使うほうが楽という話もある)。

そこであれこれと試行錯誤してみたところ、レジストリの設定だけでは不可能で、プログラミング言語を使う方法にたどり着いた。今回はPythonを使っているが、ファイル操作機能を持ち、Windows 10上で動作する言語であれば、Windows PowerShellでもPerlでもかまわない。

上記の手順は、Windows 10 バージョン1607以降で変更された拡張パスを有効にするため、レジストリの「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥FileSystem」キーにDWORD値「LongPathsEnabled」を作成し、データを「1」にセットしている。

次はPythonで簡単なコードを書く。以下のコードリストの3行目はカレントフォルダーを取得し、4行目でファイル名を付与したパスを変数「filename」に格納。6~9行目は新規作成用にテキストファイルを作り、10~11行目はエラー処理となる。なお、8行目はテキストファイルに書き込む内容なので、変更しながら試してみるとよいだろう。

import os

path = os.getcwd()

filename = str(path) + '¥¥0memo.txt'

try:

with open(filename, mode='x') as f:

f.write('■¥n□Memo¥n')

f.close()

except FileExistsError:

pass