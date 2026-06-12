Windows 11になって、エクスプローラーの右クリックメニュー（コンテキストメニュー）の作成方法が変更になった。もちろん、互換性のため、従来の方法も利用できるのだが、コンテキストメニューを表示させた上で、切り替えを行うなど、ちょっとした手間がかかってしまう。キー一発で、従来のコンテキストメニューを開ければ、作業効率が上がりそうな気がしたので、方法を考えてみた。

ここでは、仮に、Windows 11の標準的なコンテキストメニューを「モダンコンテキストメニュー」の意味で「モダンメニュー」（写真01）と呼び、従来のものを「クラシック・コンテキストメニュー」の意味で「クラシックメニュー」（写真02）と呼ぶことにする。

写真01: Windows 11のモダンメニューは、右端に項目選択用のキーが表示され簡単に選択できるようになっている。ただし、メニュー項目を追加するためにはCOMオブジェクトを作成する必要があり、従来のレジストリを使った方法に比べて敷居が高い

写真02: モダンメニューの最下段の「その他のオプションを確認」を選択すると、Windows 10までと同じクラシックメニューが表示できる。ここには、従来通りにレジストリに登録したメニュー項目が表示される

さて、クラシックメニューを呼び出すには、マウス操作として「右クリック ⇒ その他のオプションを確認をクリック」という2手間がかかる。キーボードを使うなら「Apps」キー（Windowsアプリケーションキーという。メニューキーとも）、Shift+F10でモダンメニューが表示されるが、その後「w」、「2」を押すことでクラシックメニューを表示できる。「Apps」キーは、メニューキーなどと呼ばれ、109キーボードなら、キーボード最下段で右端のコントロールキー（R-Ctrlキー）の1つ内側あたりが標準的な配置場所である。

■Wikipedia キー配列/物理配列

ところがAppsキーに関しては、物理キーがなくFnキーなどのハードウェア固有キーを併用して入力するものが少なくない。いままであまり利用されてこなかったのであろう（使ったことある？）。

しかし筆者としては、一発でクラシックメニューを出したい。そこで、まったく使っていない「カタカナ/ひらがな」キー（以下カナキー）をAppsキーにしてみた。筆者が現在利用しているのは、東プレのREALFORCE R3HI17（スペースキーが2つに分かれているモデル）で、専用ソフトウェアを使うことでキートップと発生コードを再定義できるようになっている。REALFORCEシリーズはR3世代から、キー定義が可能になり、最近のファームウェアでは、最大16個の「ShortCut（ショートカット）」を物理キーに割り当てられる。ショートカットとは、AltやCtrlなどの修飾キーとそれ以外のキー（キートップ）を組み合わせたものを指す。

残念ながら、REALFORCEのShortCut機能では、Appsキーを含められない。なので、利用していないカナキーにAppsキーのコードを割り当てている。

利用しているキーボードにキー割り当ての機能がない場合には、古くからある方法としてレジストリでキーが発生するスキャンコードを入れ替える方法がある。これに関しては、マイクロソフトのサイトに解説ページがある。

■Configuration of Keyboard and Mouse Class Drivers

また、この方法（キースキャンコードの割り当て）に関しては、さまざまな解説記事がインターネットにあるので、それらを参考にするといいだろう。この方法は、Windowsマシンなら特にソフトウェアをインストールすることなく利用できる。一回動作を確かめたあと、レジストリエディタで書き込んだ部分をエクスポートしておけば、他のマシンにも簡単に設定が可能だ。

ソフトウェアをインストールしてもいいのであれば、PowerToysのKeyboard Managerを使う方法がある。なお、この方法であれば、キーボードの任意のキーを押して修飾キーを付けたショートカットキーのコードを発生させることができる。この方法なら、キーの単独押しでクラシックメニューを一発で出せるようになる（写真03）。

写真03: PowerToysのKeyboard Managerを使って、スクロールロック（ScrLok）キーに「Shit+Apps」を割り当ててみた。スクロールロックキーは、これまでExcelぐらいしか使っているのをみたことがない。また、筆者はテンキーを使わないのでテンキーのスラッシュキーにも割り当ててみた。このあたりは、割り当てたスクロールロックキーを割り当ててもいいかもしれない

今回のタイトルネタは、キーの割り当てから1960年のイタリア映画「Assignment: Outer Space」である。CGもない時代のミニチュア特撮の映画だが、暴走する宇宙船を止めて地球を救うなどSF特撮映画の基本を押さえてあり、意外に楽しめて一見の価値あり。