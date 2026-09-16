米Microsoftは9月14日（現地時間）、スケジュール外ながらWindows Update「KB5129195」の配信を開始した。すでに日本でも配布が始まっている。

スケジュール外のWindows Update配布中。USBオーディオの不具合など修正

Builds 26200.9457と26100.9457向け、いわゆる通常版Windowsに対して「KB5129195」が公開されたという内容。9月に実施された定例Windows Updateの適用で発生する不具合に対処するもので、加えて脆弱性への対処も含まれている。なおUSBオーディオで発生した不具合は一部解消にとどまっており、依然としていくつかのUSB Audio Class 1.0デバイスが正常に動作しないことが既知の問題点として報告されている。