G-SYNC Pulsarゲーミングモニターにファームウェアアップデート。ASUS/Acer/AOC/MSIなどで

米NVIDIAは4月28日（現地時間）、先般発表したゲーミングモニター規格「G-SYNC Pulsar」対応製品に対して、ファームウェアアップデートの提供を開始した。利用できるのはバージョン1.1.6。

G-SYNC Pulsarは、グラフィックスとの強力な協調動作によってモーションブラーを低減させる最新ゲーミングモニター規格。モニター側にNVIDIAとMediatekが開発製造したチップが搭載されているため、ファームウェアアップデートによって制御を更新できるようだ。今回バージョン「1.1.4」と「1.1.6」が公開され、対象モデルによって適用できるバージョンが異なっている。

1.1.6:

G-SYNC Pulsarの動作を100～180 FPSの範囲で最適化しました。

EDIDに記録されているモニターのホワイトポイント値をD65規格の値に修正しました。

入力自動切り替え機能の不具合を修正しました。

DP80ケーブル使用時に入力切り替えに影響を与えるケーブル検出の問題を修正しました。

2番目の入力がアクティブな状態で発生する、時折発生するフレームスキップ現象を修正しました。

1.1.4