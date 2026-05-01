FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは5月1日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「GWセール」を開始した。5月8日15時まで。

人気モデルや最新モデルなど、厳選した全18機種のPCをセール価格で用意したという。

セールの目玉モデルは、Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を搭載する「FRGHLMB650/WS0216」(税込セール価格292,800円)。マルチタスク性能に優れるCPUとミドルレンジGPUの組み合わせにより、ゲーミング用途だけでなくクリエイティブ用途にも対応できる、コストパフォーマンスに優れたバランスの良いモデルだ。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS0216」 セール価格292,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『PRAGMATA』バンドルキャンペーン対象

モデル名「FRGHLB550/WS0402/NTK」 セール価格199,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGHLMB650/WS0309」 セール価格329,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D

・水冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

※購入特典：AMD RYZEN トートバッグ

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。