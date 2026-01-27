エプソン販売は、2026年1月14日、東京・新宿に、体験型ソリューションセンター「Epson XaILab（エプソンサイラボ）」をオープンした。

ショールームではなく、ソリューションセンターと命名したように、法人を対象に、業種別や課題別の幅広いテーマに対応。ビジネス全般の企業課題を解決するとともに、新たな価値の創出を目指す体験型施設であり、展示を通じて業務改善の具体的なイメージを得るだけでなく、見て、触れて、納得しながら、体験および体感できるのが特徴だという。また、ソリューションセンターのスタッフや、エプソン販売の各部門と連携し、顧客と伴走しながら、最適な解決策の実現を目指す施設に位置づけている。

エプソン販売 代表取締役社長の栗林治夫氏

エプソン販売 代表取締役社長の栗林治夫氏は、「Epson XaILabは、お客様の業務やワークフロー、経営課題を視野に入れ、エプソン販売の社員全員が、エプソンが持つ『省・小・精』の技術や製品を軸にして、社会課題の解決や環境問題への貢献、持続的な社会を実現するための施設になる。総論ではなく、業種別、お客様別の具体的なソリューションに落とし込んで、見てもらい、触れてもらい、そして検討してもらい、同時に成果を発信していく場になる」とした。

また、「エプソン販売の中期活動方針は、すべての行動の軸をお客様に置き、寄り添い、お客様価値を持続的に実現し、価値創出を加速させることである。製品を提供するだけでなく、課題に寄り添い、エプソンの製品、技術を活用して、一緒に解決していく存在になる。お客様やパートナーと協創しながら新たな価値を生み出す」とも語り、それを具現化する役割を担う施設であることも強調した。

さらに、エプソン販売 取締役マーケティング本部長の豊田誠氏は、「お客様の悩みや課題が複雑化するなかで、エプソン販売では、課題を発見する時点から、お客様に寄り添うことが必要であると考えている。課題がなにかわからないというお客様が多く、Epson XaILabは、体験を通じて、潜在的な課題を発見する場にしたい。エプソン独自の製品を活用し、速度重視で対応するのに加えて、エプソンだけでは解決できない課題については、お客様やバートナーと一緒になって課題解決に取り組む。1+1+1が5になるようなソリューションを生み出せるようにしたい。展示エリアには余裕があり、社会課題の変化などを捉えながら、展示内容を柔軟に変更していくことになる。エプソングループやパートナー企業によるイベントも随時開催していく」と述べたほか、「XaILabの名称は、eXperience and Innovationの頭文字であり、Experience（体験）とInnovation（革新）を融合させた共創型ラボである。また、様々な業種のお客様が持つ課題の解決を前進させる拠点にも位置づけている。お客様が自らの課題に気づき、解決策を体験し、納得できるプロセスを提供する。さらに、日本語の『彩（いろどり）』の響きを重ね、ビジネスや日常に新たな彩りを添える場にも位置づけている」とした。

エプソン販売 取締役マーケティング本部長の豊田誠氏

今後は、ソリューションの多様性と質の向上を目指し、共創パートナーとも連携。エプソンの自社技術の枠を超えたパートナーシップを通じて、展示内容や体験を随時更新し、より幅広く、実効性のある課題解決をパートナーとともに提案していくという。

Epson XaILabは、JR新宿駅に直結しているJR新宿ミライナタワーの32階に設置。法人向けに完全予約制で運営する。開館時間は、平日午前10時～午後6時。

利用する際には、Webフォームからの事前予約が必要だ。対象は法人だけで、利用は無料。事前のヒアリングを通じて、課題や目的を共有し、最適な体験プランを設計。その後、Epson XaILabで、実際の業務シーンを想定した製品展示やソリューション展示を通じて、デモを体験。スタッフと課題を深掘りし、解決策について、ともに検討を行うことになる。

エプソン販売では、クリエイティブ領域を対象にした東京・赤坂のエプソンクリエイティブスクエア赤坂を開設しており、今回のビジネスリソューション領域にフォーカスした東京・新宿のEpson XaILabの設置により、都内2カ所の拠点を通じて、具体的な活用提案を推進できる体制を整えることになる。

Epson XaILab

https://www.epson.jp/showroom/solution-center/epson-xailab/

Epson XaILabの内容を見てみる

Epson XaILabは、7つのゾーンで構成している。写真を通じて紹介しよう。

Epson XaILab エントランス

Epson XaILabは、JR新宿駅に直結しているJR新宿ミライナタワーの最上階となる32階に開設した。もともとは執務スペースとして活用していたエリアをリニューアル。働く空間そのものを、課題解決のソリューション体験として提供する場所と位置づけている。Epson XaILabでは、「環境配慮対応」「生産性向上」「地域活性化」など、社会や企業が抱える課題をテーマごとに展示。来場者は自身の課題に応じたテーマに沿って、必要なソリューションを体験することで、具体的な導入イメージをより鮮明に描くことが可能になる。

JR新宿ミライナタワーの最上階となる32階にあるEpson XaILabの入口

エントランスの様子。曲線を用いたデザインで柔らかな印象を持たせている

エプソンクリエイティブスクエア赤坂で開催中のイベントで展示されている作品の一部を展示している

Idea Fall（アイデアフォール）

エプソンの技術や共創プロジェクトの実例を紹介する「インスピレーションの泉」と位置づけており、実証実験を含む最新の事例やソリューション、すでに実用化している技術を通じて、新たな気づきやビジネスのヒントを得られるコーナーとしている。展示を通じて、課題解決に向けた可能性を探ったり、パートナーとの次のビジネスを模索したりするきっかけの場になるという。

エプソンの技術や共創プロジェクトの実例を紹介。地域貢献や伝統工芸支援などの事例も展示していた

タッチパネル液晶一体型PCを活用したリモート相談窓口のソリューション提案

衣類などの布製品に直接プリントするガーメント印刷の事例

熱で染料を気化させてポリエステル素材に浸透させる昇華転写の事例

紫外線でインクを硬化させて積層ブリントなどを実現するUV印刷

「集英社マンガアートヘリテージ」として、2021年から集英社と共創している作品のも展示（ONE PIECE (C) Eiichiro Oda / Shueisha Inc.）

エプソン独自のインクジェットブリントヘッド技術も実物を展示している

水を使わずに多様な素材を繊維化するエプソン独自のドライファイバーテクノロジーを紹介

Immersive Theater（イマーシブシアター）

プロジェクターによって実現する湾曲4K相当の映像と音響により、イマーシブ体験ができる360度湾曲型没入型シアター。社会課題や未来の姿をテーマに、全身で感じることができる映像体験が可能だ。260度のコンテンツを用いた疑似体験を行うことで、観光誘致に活用する提案や、オフィスやマンションの内見に活用するといった提案などを行うという。

Immersive Theaterは360度湾曲型没入型シアターとなっている。沖縄の海を再現している

オフィス空間も再現。6台のカメラで壁面とフロアに映像を投射している

Demo Showcase（デモショーケース）

商品やソリューションの価値を、実演を通じて実感することが可能なエリア。プリンターを中心に展示しており、印刷の仕上がりや操作性を確かめながら、業務にどう活かせるかを体験できる。商品の特徴を理解するだけでなく、顧客ニーズに合わせた活用のヒントも提案する。

オフィスの会議室を想定し、エプソンのプロジェクターなどの特徴を訴求

エプソンの製品を通じた価値創造への歩みを紹介

Create Base（クリエイトベース）

アイデアをカタチにし、体験を通じて納得してもらうエリアと位置づけている。プリンターやオフィス機器を実際に稼働させ、デザイン制作や資料作成などの日常の業務シーンを再現しながら、クリエイティブな業務を効率的に進められる空間としており、実務に直結する活用イメージを体感できる。社員自らも、この場を通じて、最新の製品を使い、学ぶことで、提案を深めることができるという。さらに、環境負荷低減と紙資源循環の取り組みを実際に体験できるようにしており、低消費電力など環境性能に強みを持つインクジェットプリンタとの組み合わせや、紙の有効活用や再資源化など、環境に配慮したオフィスを体験が可能だ。

PaperLabで作られた再生紙を使用して名刺を印刷することができる

大判プリンターでPOPを印刷しているデモストレーション

昇華転写プリンターで印刷したものをプレスする作業も行える

災害時などを想定し、インクジェット複合機に蓄電池を接続して安定稼働する様子。低消費電力のインクジェットだからこそ実現できる

Inspire Lounge（インスパイアラウンジ）

会議やプレゼンテーションの新しい在り方を体感できるエリア。オンラインとオフラインを融合したプレゼンテーションやディスカッションを通じて、効率的な意思決定やコミュニケーションの進化を実感できる。議論やアイデア創出に加え、災害時にはBCP対策本部としても機能できる設計としており、柔軟な用途への対応と、安心と発想の両立を支えるラウンジとしている。

オンラインとオフラインを融合した会議やプレゼンテーションなどを行えるようにしている

災害発生時のBCP対策本部として利用している様子

コミュニケーションを行いやすいような椅子や机を設置している

Cafe/Work Area（カフェ/ワークエリア）

働き方を体験し、つながりと気づきを得る空間としており、社員が実際に業務を行う環境を再現。リラックスした雰囲気の中で、働き方改善の効果を、体験を通じて納得できる場としている。また、カフェを利用して、来館者同士の意見交換や交流を促す場としても活用できる。

カフェエリアは、来場者がリラックスできる空間であるとともに、飲食業や小売業のデモスペースとなっている

飲食店を想定したデモストレーションが可能だ

Innovation Stage（イノベーションステージ）

学びと発見を広げる参加型体験ステージ。イベントや勉強会、トークショー、ワークショップ、交流会など、多様な形式で活用できる多目的ステージであり、新しい課題や知見を発見するきっかけを提供。50～70人が着座で参加できるスペースを持ち、リアル体験とオンライン体験を組み合わせることで、より多くの人に参加や共有の機会を提供し、新しい課題や知見を発見する機会を創出する。今後、パートナーとの協創イベントなどでの利用も想定している

3407 Innovation Stageは、イベントや勉強会、トークショー、ワークショップ、交流会など、多様な形式で活用できる多目的ステージだ