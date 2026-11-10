【2026年11月最新】Amazonブラックフライデー2026はいつ? ポイントアップ条件、何が安くなるかを解説

Amazonの年末最大級のセール「Amazon ブラックフライデー」。2026年の開催日程は、11月10日時点でまだ発表されていません。過去の公式発表は2023年が11月17日、2024年が11月15日、2025年が11月14日で、いずれも11月中旬の金曜日でした。Amazon公式サイトでは、2026年の開催期間やセール情報などの詳細を11月19日木曜日の午前中に公開する予定と案内しています。発表後に日程やキャンペーン情報を確認しましょう。
この記事では、Amazon公式の発表をもとに過去4年の日程を整理し、2026年の日程を予想します。また、先行セールと本番の違い、ポイントアップの条件、プライム感謝祭とどちらがお得かも解説します。
【結論】Amazonブラックフライデー2026はいつ?
2026年の日程は未発表です(11月10日時点)。 過去の傾向から、本番は11月下旬から8日間前後、その直前に3日間前後の先行セールがあると予想されます。
|項目
|2026年(予想)
|2025年(実績)
|公式発表
|11月19日(木)
|11月14日(金)
|先行セール
|本番直前の2～3日間
|11月21日(金)0:00～11月23日(日)23:59
|本番
|11月下旬から8日間前後
|11月24日(月・振休)0:00～12月1日(月)23:59
|ポイントアップのエントリー
|公式発表日から
|11月14日(金)10:30～12月1日(月)23:59
|プライム会員限定か否か
|限定ではない見込み
|限定ではない見込み(誰でも購入可)
※2026年は予想です。
2026年の日程予想とその根拠
本番の開始日は、過去4年のうち3年が米国のブラックフライデー(感謝祭の翌日の金曜日)と同じ日でした。2026年の米国のブラックフライデーは11月27日(金)です。この傾向どおりなら、本番は11月27日(金)から8日間、つまり12月4日(金)までとなり、先行セールはその直前の数日間になります。
一方、2025年は米国より4日早い11月24日(月・振替休日)に本番が始まりました。2026年は11月23日(月)が勤労感謝の日の祝日です。2025年と同じく祝日の月曜日から始める可能性もあります。その場合は、本番が11月23日(月・祝)ごろから、先行セールが11月20日(金)ごろからになります。
どちらになるかは公式発表を待つ必要があります。ポイントアップキャンペーンのエントリーは例年、発表当日に始まります。
過去のAmazonブラックフライデーの日程(2022～2025年)
Amazon公式の発表で確認できる日程は次のとおりです。
|年
|公式発表
|先行セール
|本番
|本番の日数
|2025年
|11月14日(金)
|11月21日(金)～11月23日(日)
|11月24日(月・振休)～12月1日(月)
|8日間
|2024年
|11月15日(金)
|11月27日(水)～11月28日(木)
|11月29日(金)～12月6日(金)
|8日間
|2023年
|11月17日(金)
|11月22日(水)～11月23日(木)
|11月24日(金)～12月1日(金)
|8日間
|2022年
|11月8日(火)
|なし
|11月25日(金)～12月1日(木)
|7日間
先行セールが始まったのは2023年からです。2023年以降、本番は3年続けて8日間でした。開始は0時、終了は最終日の23時59分です。
先行セールとは? 本番との違い
先行セールは、本番の直前に開かれる「前哨戦」のセールです。Amazonブラックフライデーでは2023年に初めて実施され、2025年は3日間でした。
先行セールと本番、どっちが安い?
Amazonは、先行と本番のどちらが安いかを公表していません。同じ商品が両方の期間で同じ価格になることもあれば、本番で別のセールが追加されることもあります。判断の目安は次の2つです。
- 欲しい商品が先行で十分に値下がりしていれば、先行で買う：人気商品は本番を待つ間に売り切れることがあります
- ポイントアップの対象期間を確認する：2025年は先行セールの初日(11月21日)から本番の最終日までの購入が対象でした。2023年は本番の期間だけが対象でした。年によって違うため、エントリーページで対象期間を確認しましょう.。
先行セールは誰でも参加できる?
2025年の公式発表では、ブラックフライデーはプライム会員限定のセールとはされていません。プライム会員には、配送特典やポイント上乗せなどの会員向け特典があります。
ポイントアップキャンペーンとスタンプラリーの条件
ブラックフライデーでは毎年「ポイントアップキャンペーン」が開かれます。2025年の条件は次のとおりでした(Amazon公式発表より)。
|項目
|2025年の条件
|エントリー期間
|11月14日 10:30～12月1日 23:59
|対象の購入期間
|11月21日 0:00～12月1日 23:59(先行セールを含む)
|キャンペーン対象条件
|期間中の合計注文額が1万円以上
|プライム会員特典
|＋1.5%
|Amazon Mastercard特典
|最大＋3%(通常分を含む)
|ボーナスカテゴリー
|おもちゃ＋6.5%、ブランドセレクション＋4%
このほか、2025年は次のキャンペーンもありました。
- Amazonスタンプラリー：商品の購入やプライム登録などで4つのスタンプを集め、2,000円以上注文すると、最大5万ポイントが当たる抽選に参加できる
- dポイント スタンプラリー：dアカウント連携などの条件を満たすと、最大1万dポイントが当たる抽選に参加できる
参考までに、2023年は「最大12%(上限10,000ポイント)」でした(※プライム会員なら+2%、Amazon Mastercardでのお買い物で通常還元率に加えてさらに+1%)。ただし12%はおもちゃ・ホビーだけで、そのほかのカテゴリーは最大5%でした。率の数字だけでなく、上限と対象カテゴリーも確認しましょう。
エントリーしないとポイントは上乗せされません。 2025年は開催日程の発表日にポイントアップキャンペーンの受付が始まっています。2026年の受付期間は公式案内で確認しておくのがおすすめです。
Amazonブラックフライデーで何が安くなる? おすすめ・対象商品の傾向
2025年のブラックフライデーは約300万点が対象で、PS5やAppleデバイスも対象になりました。家電、日用品、食品、ファッションなど幅広いカテゴリーが対象です。セールの種類は次のとおりです。
- 特選タイムセール：Amazonが厳選した商品を特別価格で販売するセール。2022年のAmazon公式発表では、カスタマーレビューで星4つ以上の商品などが対象として紹介されていました。
- 数量限定タイムセール：売れ筋商品を時間と数量を区切って販売するセール。2022年のAmazonブラックフライデーでは最長で12時間の販売でした。
- 48時間限定セール：2025年に初めて実施。48時間ごとに対象商品を入れ替え、ダイソンやルンバなどの人気商品を時間限定で販売しました。(報道による)
- Amazonフレッシュ：2025年はネットスーパーで最大50%OFFの「ブラックフライデー 特選セール」が開かれました(対象地域限定)。
日用品や食品はまとめ買いで合計1万円の条件に届きやすく、ポイントアップと組み合わせやすいカテゴリーです。大型家電は1点で条件を満たせるため、ポイント上乗せの恩恵が大きくなります。
「Amazonブラックフライデーは安くない」って本当?
非常に魅力的なキャンペーンやサービスを展開しているAmazonブラックフライデーですが、「思ったほど安くないのでは」という声がSNSなどで散見されるケースがあるかもしれません。理由の一つは割引率の表示にあります。「参考価格」からの割引率で表示される商品では、参考価格が普段の実売価格より高いと、表示ほど安くなっていないことがあるためです。
本当に安いかを確かめるには、次の方法があります。
- 普段の価格を記録しておく：欲しい商品をほしい物リストに入れ、セール前の価格を控えておく
- 価格推移を確認する：価格の推移を表示するサービスやブラウザ拡張機能で、過去の最安値と比べる
- ポイントを含めた実質価格で比べる：ポイントアップの上乗せ分も含めて計算する
プライム感謝祭とブラックフライデー、どっちがお得?
どちらか一方が常に安いとは言えません。大きな違いは「誰が参加できるか」と「期間」です。
|項目
|プライム感謝祭(2026年10月)
|ブラックフライデー(2025年11月)
|参加できる人
|プライム会員限定
|誰でも
|期間
|先行3日間＋本番4日間
|先行3日間＋本番8日間
|ポイントアップの条件
|エントリー＋合計1万円以上
|エントリー＋合計1万円以上
|ポイントの上限
|10,000ポイント
|公式発表に記載なし
|大抽選会
|最大10万ポイント
|最大10万ポイント
プライム会員ならどちらにも参加できるため、「プライム感謝祭で買い逃した商品をブラックフライデーで買う」という使い分けが現実的です。ブラックフライデーは期間が長く、年末の買い物やクリスマスのギフトもまとめて済ませやすいセールです。
初売りとどっちが安い?
例年、年明けには「Amazon 初売り」もあります。2026年は1月3日(土)から1月7日(水)までの5日間にわたり「Amazon スマイルSALE 初売り」が開催されました。ただ、初売りのポイントアップは最大5,000ポイントの年もありますし(2025年)、2026年の「Amazon スマイルSALE 初売り」は大抽選会でもらえるAmazonポイントが最大45,000ポイントだった点など、ブラックフライデーのほうが特典の規模が大きい傾向にありそうです。
Amazonブラックフライデーはプライム会員以外も参加できる?
参加できます。2025年のブラックフライデーは、プライム会員でなくても購入できました。ただし、プライム会員にはポイントアップの上乗せ(2025年は＋1.5%)や配送特典があります。
|会員の種類
|料金(税込)
|無料体験
|Amazonプライム
|月額600円 or 年額5,900円
|30日間
|Prime Student
|月額300円 or 年額2,950円
|6カ月間
無料体験中もプライム会員として扱われます。セール前に登録すれば、会員向けの特典を受けられます。
Amazonブラックフライデーをお得に使う準備
- ポイントアップキャンペーンにエントリーする：公式発表にポイントアップキャンペーンの詳細が書いてあるケースが多いため、エントリー期間をしっかりとチェックしましょう
- 合計1万円を意識して買う：日用品のまとめ買いと合わせると条件を満たしやすくなります
- 支払い方法を確認する：Amazon Mastercardは上乗せの対象です
- 出品者と価格を確認する：マーケットプレイスの商品は出品者の評価と販売元を確認しましょう
- 返品条件を確認する：Amazonファッションの商品は、条件を満たせば到着から30日以内の返品・返金ができます
よくある質問
ここではAmazonブラックフライデーに関するよくある質問をまとめました。
Amazonブラックフライデーはいつからいつまで? 何時から?
直近は米国のブラックフライデー(感謝祭の翌日の金曜日)と同じ日に開催される傾向にあります。2023～2025年は、先行・本番とも初日の0時に始まり、最終日の23時59分に終わりました。
Amazonブラックフライデーは年に何回?
年に1回、11月下旬から12月初めにかけて開催されます。
終わったあとの次のセールはいつ?
例年、12月にクリスマスのセール、1月3日から初売りがあります。
しっかり準備してAmazonブラックフライデーをお得に楽しもう!
日用品のまとめ買いから、自分へのご褒美や大切な人への贈り物探しまで、Amazonブラックフライデーは年末の買い物を楽しむいい機会です。気になる商品は今のうちにリストに入れ、普段の価格を控えておくと、セールが始まってから比較しやすくなります。
開催日程が発表されたら、先行セールの期間やポイントアップの条件もチェック。欲しかったものがお得に見つかるよう、今から準備して、年に一度のセールを楽しみましょう。