【2026年11月最新】Amazonブラックフライデー2026はいつ? ポイントアップ条件、何が安くなるかを解説

Amazonの年末最大級のセール「Amazon ブラックフライデー」。2026年の開催日程は、11月10日時点でまだ発表されていません。過去の公式発表は2023年が11月17日、2024年が11月15日、2025年が11月14日で、いずれも11月中旬の金曜日でした。Amazon公式サイトでは、2026年の開催期間やセール情報などの詳細を11月19日木曜日の午前中に公開する予定と案内しています。発表後に日程やキャンペーン情報を確認しましょう。

この記事では、Amazon公式の発表をもとに過去4年の日程を整理し、2026年の日程を予想します。また、先行セールと本番の違い、ポイントアップの条件、プライム感謝祭とどちらがお得かも解説します。

【結論】Amazonブラックフライデー2026はいつ?

2026年の日程は未発表です(11月10日時点)。 過去の傾向から、本番は11月下旬から8日間前後、その直前に3日間前後の先行セールがあると予想されます。

項目 2026年(予想) 2025年(実績) 公式発表 11月19日(木) 11月14日(金) 先行セール 本番直前の2～3日間 11月21日(金)0:00～11月23日(日)23:59 本番 11月下旬から8日間前後 11月24日(月・振休)0:00～12月1日(月)23:59 ポイントアップのエントリー 公式発表日から 11月14日(金)10:30～12月1日(月)23:59 プライム会員限定か否か 限定ではない見込み 限定ではない見込み(誰でも購入可)

※2026年は予想です。

2026年の日程予想とその根拠

本番の開始日は、過去4年のうち3年が米国のブラックフライデー(感謝祭の翌日の金曜日)と同じ日でした。2026年の米国のブラックフライデーは11月27日(金)です。この傾向どおりなら、本番は11月27日(金)から8日間、つまり12月4日(金)までとなり、先行セールはその直前の数日間になります。

一方、2025年は米国より4日早い11月24日(月・振替休日)に本番が始まりました。2026年は11月23日(月)が勤労感謝の日の祝日です。2025年と同じく祝日の月曜日から始める可能性もあります。その場合は、本番が11月23日(月・祝)ごろから、先行セールが11月20日(金)ごろからになります。

どちらになるかは公式発表を待つ必要があります。ポイントアップキャンペーンのエントリーは例年、発表当日に始まります。

過去のAmazonブラックフライデーの日程(2022～2025年)

Amazon公式の発表で確認できる日程は次のとおりです。

年 公式発表 先行セール 本番 本番の日数 2025年 11月14日(金) 11月21日(金)～11月23日(日) 11月24日(月・振休)～12月1日(月) 8日間 2024年 11月15日(金) 11月27日(水)～11月28日(木) 11月29日(金)～12月6日(金) 8日間 2023年 11月17日(金) 11月22日(水)～11月23日(木) 11月24日(金)～12月1日(金) 8日間 2022年 11月8日(火) なし 11月25日(金)～12月1日(木) 7日間

先行セールが始まったのは2023年からです。2023年以降、本番は3年続けて8日間でした。開始は0時、終了は最終日の23時59分です。

先行セールとは? 本番との違い

先行セールは、本番の直前に開かれる「前哨戦」のセールです。Amazonブラックフライデーでは2023年に初めて実施され、2025年は3日間でした。

先行セールと本番、どっちが安い?

Amazonは、先行と本番のどちらが安いかを公表していません。同じ商品が両方の期間で同じ価格になることもあれば、本番で別のセールが追加されることもあります。判断の目安は次の2つです。

欲しい商品が先行で十分に値下がりしていれば、先行で買う ：人気商品は本番を待つ間に売り切れることがあります

：人気商品は本番を待つ間に売り切れることがあります ポイントアップの対象期間を確認する ：2025年は先行セールの初日(11月21日)から本番の最終日までの購入が対象でした。2023年は本番の期間だけが対象でした。年によって違うため、エントリーページで対象期間を確認しましょう.。

先行セールは誰でも参加できる?

2025年の公式発表では、ブラックフライデーはプライム会員限定のセールとはされていません。プライム会員には、配送特典やポイント上乗せなどの会員向け特典があります。

ポイントアップキャンペーンとスタンプラリーの条件

ブラックフライデーでは毎年「ポイントアップキャンペーン」が開かれます。2025年の条件は次のとおりでした(Amazon公式発表より)。

項目 2025年の条件 エントリー期間 11月14日 10:30～12月1日 23:59 対象の購入期間 11月21日 0:00～12月1日 23:59(先行セールを含む) キャンペーン対象条件 期間中の合計注文額が1万円以上 プライム会員特典 ＋1.5% Amazon Mastercard特典 最大＋3%(通常分を含む) ボーナスカテゴリー おもちゃ＋6.5%、ブランドセレクション＋4%

このほか、2025年は次のキャンペーンもありました。

Amazonスタンプラリー ：商品の購入やプライム登録などで4つのスタンプを集め、2,000円以上注文すると、最大5万ポイントが当たる抽選に参加できる

：商品の購入やプライム登録などで4つのスタンプを集め、2,000円以上注文すると、最大5万ポイントが当たる抽選に参加できる dポイント スタンプラリー ：dアカウント連携などの条件を満たすと、最大1万dポイントが当たる抽選に参加できる

参考までに、2023年は「最大12%(上限10,000ポイント)」でした(※プライム会員なら+2%、Amazon Mastercardでのお買い物で通常還元率に加えてさらに+1%)。ただし12%はおもちゃ・ホビーだけで、そのほかのカテゴリーは最大5%でした。率の数字だけでなく、上限と対象カテゴリーも確認しましょう。

エントリーしないとポイントは上乗せされません。 2025年は開催日程の発表日にポイントアップキャンペーンの受付が始まっています。2026年の受付期間は公式案内で確認しておくのがおすすめです。

Amazonブラックフライデーで何が安くなる? おすすめ・対象商品の傾向

2025年のブラックフライデーは約300万点が対象で、PS5やAppleデバイスも対象になりました。家電、日用品、食品、ファッションなど幅広いカテゴリーが対象です。セールの種類は次のとおりです。

特選タイムセール ：Amazonが厳選した商品を特別価格で販売するセール。2022年のAmazon公式発表では、カスタマーレビューで星4つ以上の商品などが対象として紹介されていました。

：Amazonが厳選した商品を特別価格で販売するセール。2022年のAmazon公式発表では、カスタマーレビューで星4つ以上の商品などが対象として紹介されていました。 数量限定タイムセール ：売れ筋商品を時間と数量を区切って販売するセール。2022年のAmazonブラックフライデーでは最長で12時間の販売でした。

：売れ筋商品を時間と数量を区切って販売するセール。2022年のAmazonブラックフライデーでは最長で12時間の販売でした。 48時間限定セール ：2025年に初めて実施。48時間ごとに対象商品を入れ替え、ダイソンやルンバなどの人気商品を時間限定で販売しました。(報道による)

：2025年に初めて実施。48時間ごとに対象商品を入れ替え、ダイソンやルンバなどの人気商品を時間限定で販売しました。(報道による) Amazonフレッシュ ：2025年はネットスーパーで最大50%OFFの「ブラックフライデー 特選セール」が開かれました(対象地域限定)。

日用品や食品はまとめ買いで合計1万円の条件に届きやすく、ポイントアップと組み合わせやすいカテゴリーです。大型家電は1点で条件を満たせるため、ポイント上乗せの恩恵が大きくなります。

「Amazonブラックフライデーは安くない」って本当?

非常に魅力的なキャンペーンやサービスを展開しているAmazonブラックフライデーですが、「思ったほど安くないのでは」という声がSNSなどで散見されるケースがあるかもしれません。理由の一つは割引率の表示にあります。「参考価格」からの割引率で表示される商品では、参考価格が普段の実売価格より高いと、表示ほど安くなっていないことがあるためです。

本当に安いかを確かめるには、次の方法があります。

普段の価格を記録しておく ：欲しい商品をほしい物リストに入れ、セール前の価格を控えておく

：欲しい商品をほしい物リストに入れ、セール前の価格を控えておく 価格推移を確認する ：価格の推移を表示するサービスやブラウザ拡張機能で、過去の最安値と比べる

：価格の推移を表示するサービスやブラウザ拡張機能で、過去の最安値と比べる ポイントを含めた実質価格で比べる ：ポイントアップの上乗せ分も含めて計算する

プライム感謝祭とブラックフライデー、どっちがお得?

どちらか一方が常に安いとは言えません。大きな違いは「誰が参加できるか」と「期間」です。

項目 プライム感謝祭(2026年10月) ブラックフライデー(2025年11月) 参加できる人 プライム会員限定 誰でも 期間 先行3日間＋本番4日間 先行3日間＋本番8日間 ポイントアップの条件 エントリー＋合計1万円以上 エントリー＋合計1万円以上 ポイントの上限 10,000ポイント 公式発表に記載なし 大抽選会 最大10万ポイント 最大10万ポイント

プライム会員ならどちらにも参加できるため、「プライム感謝祭で買い逃した商品をブラックフライデーで買う」という使い分けが現実的です。ブラックフライデーは期間が長く、年末の買い物やクリスマスのギフトもまとめて済ませやすいセールです。

初売りとどっちが安い?

例年、年明けには「Amazon 初売り」もあります。2026年は1月3日(土)から1月7日(水)までの5日間にわたり「Amazon スマイルSALE 初売り」が開催されました。ただ、初売りのポイントアップは最大5,000ポイントの年もありますし(2025年)、2026年の「Amazon スマイルSALE 初売り」は大抽選会でもらえるAmazonポイントが最大45,000ポイントだった点など、ブラックフライデーのほうが特典の規模が大きい傾向にありそうです。

Amazonブラックフライデーはプライム会員以外も参加できる?

参加できます。2025年のブラックフライデーは、プライム会員でなくても購入できました。ただし、プライム会員にはポイントアップの上乗せ(2025年は＋1.5%)や配送特典があります。

会員の種類 料金(税込) 無料体験 Amazonプライム 月額600円 or 年額5,900円 30日間 Prime Student 月額300円 or 年額2,950円 6カ月間

無料体験中もプライム会員として扱われます。セール前に登録すれば、会員向けの特典を受けられます。

Amazonブラックフライデーをお得に使う準備

ポイントアップキャンペーンにエントリーする ：公式発表にポイントアップキャンペーンの詳細が書いてあるケースが多いため、エントリー期間をしっかりとチェックしましょう 合計1万円を意識して買う ：日用品のまとめ買いと合わせると条件を満たしやすくなります 支払い方法を確認する ：Amazon Mastercardは上乗せの対象です 出品者と価格を確認する ：マーケットプレイスの商品は出品者の評価と販売元を確認しましょう 返品条件を確認する ：Amazonファッションの商品は、条件を満たせば到着から30日以内の返品・返金ができます

よくある質問

ここではAmazonブラックフライデーに関するよくある質問をまとめました。

Amazonブラックフライデーはいつからいつまで? 何時から?

直近は米国のブラックフライデー(感謝祭の翌日の金曜日)と同じ日に開催される傾向にあります。2023～2025年は、先行・本番とも初日の0時に始まり、最終日の23時59分に終わりました。

Amazonブラックフライデーは年に何回?

年に1回、11月下旬から12月初めにかけて開催されます。

終わったあとの次のセールはいつ?

例年、12月にクリスマスのセール、1月3日から初売りがあります。

しっかり準備してAmazonブラックフライデーをお得に楽しもう!

日用品のまとめ買いから、自分へのご褒美や大切な人への贈り物探しまで、Amazonブラックフライデーは年末の買い物を楽しむいい機会です。気になる商品は今のうちにリストに入れ、普段の価格を控えておくと、セールが始まってから比較しやすくなります。

開催日程が発表されたら、先行セールの期間やポイントアップの条件もチェック。欲しかったものがお得に見つかるよう、今から準備して、年に一度のセールを楽しみましょう。