カシオ計算機は11月10日、スマートフォンのアプリでラベルを作成できる「NAME LAND i-ma（ネームランド イーマ）」から、サンエックスのキャラクターをテーマにしたラベルプリンター「KL-SP10-SX」と、キャラクターデザインのネームランドテープ「XR-12SX」（4種）を発表した。発売はいずれも11月20日で、価格はオープン。

サンエックスのキャラクターをデザインした「NAME LAND i-ma KL-SP10-SX」

KL-SP10-SXは、本体に「リラックマ」「すみっコぐらし」「まめゴマ」「にゃんにゃんにゃんこ」「たれぱんだ」「こげぱん」など、サンエックスのキャラクターをデザインしたモデル。

専用アプリ「LABEL DESIGN MAKER 2」では、サンエックスのキャラクターを使ったダウンロードコンテンツとして、絵文字94種類、フレーム36種類、サンプル24種類を用意。お名前ラベルや収納ラベル、メッセージラベルなどを作成できるという。

あわせて発売されるXR-12SXは、12mm幅のネームランドテープ。それぞれのキャラクターをもとにしたオリジナルデザインを採用しており、ネームランドの全モデルで使用できる。お名前付けや整理収納、ノートや手帳の装飾、ギフトラッピングなどの用途を想定しているという。ラインナップと価格は以下の通り。

同時発売する12mm幅のキャラクターデザインテープ4種類

XR-12SXRK1（リラックマ）： 880円

880円 XR-12SXSG1（すみっコぐらし）： 880円

880円 XR-12SXMG1（まめゴマ）： 880円

880円 XR-12SXNN1（にゃんにゃんにゃんこ）： 880円

なお、同社のWebサイトでは、同コラボモデルの開発担当者へのインタビュー記事も公開されている。