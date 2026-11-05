Bluetoothの通信速度が最大7.5Mbpsに。ロスレス音声の標準化へ前進

Bluetooth SIGは11月4日、Bluetoothの新機能「High Data Throughput（HDT）」を採用したと発表した。Bluetooth Core 7.0に含まれるオプション機能で、最大ビットレートを従来のBluetooth LE 2M PHYの約4倍となる7.5Mbpsまで引き上げる。

HDTでは新しいPHY（物理層）を導入し、Bluetooth LE機器がより多くのデータを効率的に転送できるようにする。高速化だけでなく、周波数利用効率の向上や、通信時間の短縮による省電力化、通信の安定性向上も狙う。大量のデータを短時間で送信できるため、無線機能がアクティブになる時間を減らし、低消費電力状態を長く維持できるという。

最初の主要用途として想定されているのがワイヤレスオーディオだ。2027年にはHDTを利用した標準化済みのプレミアムワイヤレスオーディオ仕様を投入する予定で、ロスレス音声やハイレゾ音声のほか、マルチチャンネルサラウンドや空間オーディオなどへの対応を掲げている。

オーディオだけではなく、XRや空間コンピューティング、AI対応機器、ウェアラブル、PC周辺機器、スマートホーム機器などへの利用も想定。スマートウォッチに蓄積した大量のセンサーデータを短時間で同期したり、スマートグラスから処理用データを外部機器へ送ったり、ファームウェア更新の転送時間を短縮するといった用途を例示している。

なおHDTはBluetooth Core 7.0のオプション機能であり、既存のBluetooth機器がアップデートだけで7.5Mbps通信に対応するわけではない。利用には送受信する機器双方でHDTへの対応が必要になるとみられ、実際の対応PCやイヤホン、周辺機器の登場は今後。Bluetooth Core 7.0自体は11月2日にBluetooth SIGによって正式採択されている。