米NVIDIAは10月7日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバとして、「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 617.42」をリリースした。NVIDIA Appから適用できる。

「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 617.42」公開。『Call of Duty: Modern Warfare 4』正式対応

今回Game Ready対応となったのは、「Call of Duty: Modern Warfare 4」、「STAR WARS: Galactic Racer」、「Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen」、「Microsoft Flight Simulator 2024」、「Valor Mortis」の5タイトル。

Call of Duty: Modern Warfare 4は、10月16日から予約購入者向けのキャンペーン先行アクセスを開始し、10月23日に正式発売予定。GeForce RTX 50シリーズでは、DLSS 4.5のDynamic Multi Frame Generationによる最大6倍のフレーム生成に加え、DLSS 4.5 Super Resolution、レイトレーシングによる反射表現、NVIDIA Reflexなどを利用できる。

修正した不具合