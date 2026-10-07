「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 617.42」公開。『Call of Duty: Modern Warfare 4』正式対応

米NVIDIAは10月7日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバとして、「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 617.42」をリリースした。NVIDIA Appから適用できる。
今回Game Ready対応となったのは、「Call of Duty: Modern Warfare 4」、「STAR WARS: Galactic Racer」、「Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen」、「Microsoft Flight Simulator 2024」、「Valor Mortis」の5タイトル。
Call of Duty: Modern Warfare 4は、10月16日から予約購入者向けのキャンペーン先行アクセスを開始し、10月23日に正式発売予定。GeForce RTX 50シリーズでは、DLSS 4.5のDynamic Multi Frame Generationによる最大6倍のフレーム生成に加え、DLSS 4.5 Super Resolution、レイトレーシングによる反射表現、NVIDIA Reflexなどを利用できる。
修正した不具合
- 『アサシン クリード シャドウズ』は、ドライバー 616.56 へのアップデート後、長時間プレイした後にデスクトップへクラッシュする可能性があります。[6685219]