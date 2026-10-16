ロジクール、クリック感を調整できる59gのマウスと8,000Hz対応キーボードを発売

ロジクールは、ゲーミングブランド「ロジクールG」の新製品として、ワイヤレスマウス「PRO X3 SUPERSTRIKE」と有線キーボード「PRO X2 RAPID」を10月15日に発売した。公式オンラインストア価格はそれぞれ32,450円、35,750円。両製品ともブラックやピンクなどのカラーバリエーションを用意する。

PRO X3 SUPERSTRIKEは、クリックの押下量や反応位置を調整できるハプティック誘導トリガーシステム「HITS」を搭載したゲーミングマウス。アクチュエーションポイントを10段階、ラピッドトリガーのリセットポイントを5段階、クリック時のフィードバックを6段階で調整できる。

本体重量は従来モデルから2g軽量化した59g。センサーには最大48,000DPIの「HERO 2」を採用し、最大8,000Hzのポーリングレートに対応する。新開発の「NxLOGI」チップセットにより、通信遅延の低減とバッテリー駆動時間の向上も図った。

一方、PRO X2 RAPIDは、日本語配列のテンキーレス有線ゲーミングキーボード。全キーにホットスワップ可能な磁気式アナログスイッチを採用し、アクチュエーションポイントの調整やラピッドトリガーに対応する。USBポーリングレートとスキャンレートは最大8,000Hz。また、本体に有機ELディスプレイを搭載し、専用ソフトを開かずに各種設定を変更できる。キー入力の優先順位を制御するSOCD機能も備える。