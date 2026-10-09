パソコン工房、対象PC購入で最大3万円分還元。10月9日から「超感謝 還元祭」

パソコン工房を運営するユニットコムは、対象の新品PC購入で最大3万円分相当を還元する「超感謝 還元祭」を10月9日から11月3日まで開催する。

対象は「LEVEL∞」「LEVELθ」「STYLE∞」「SENSE∞」「SOLUTION∞」などの指定モデル。デスクトップPCでは、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell搭載モデルなどが3万円分、GeForce RTX 5070またはRadeon RX 9070 XT搭載モデルが7,000円分、GeForce RTX 5060またはRadeon RX 9060搭載モデルが5,000円分の還元対象となる。

ノートPCでは、GeForce RTX 5090搭載モデルが1万5,000円分、GeForce RTX 5070 Ti搭載モデルが7,000円分、GeForce RTX 5050またはRTX 4060搭載モデルが5,000円分の還元対象となる。

還元方法は、実店舗では商品券、WEB通販ではパソコン工房ポイント。参加にはパソコン工房の会員登録が必要で、WEB通販では10月9日11時以降の注文が対象となる。 また、指定の延長保証への加入で最大2万円分相当を還元する既存の「超還元プログラム」との併用も可能としている。