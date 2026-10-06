パソコン工房を運営するユニットコムは10月6日、AMD主催の「AMD PARTNER ADVANCE 2026 JAPAN」において、2部門のアワードを受賞したと発表した。これを記念して、AMD製CPU/GPUを搭載したゲーミングPCを合計100台限定で発売する。

パソコン工房、AMDアワードをダブル受賞。Ryzen 7 9800X3D搭載記念PCを100台限定発売

受賞したのは「Radeon AI PRO Innovation Award」と「Market Expansion Champion Award」の2部門。Radeon AI PRO搭載システムの早期展開や、GPUを4基搭載した高性能システムの製品化、全国の店舗とオンラインストアを通じたAMD製品の販売促進活動などが評価されたとしている。

記念モデルとして、ブラックとホワイトの2色を用意する「LEVEL-M8AM-LCR98D-TG2XB/TG2XW」を発売。主な仕様はRyzen 7 9800X3D、Radeon RX 9070 XT 16GB、DDR5メモリ32GB、2TB NVMe SSD、AMD A620チップセット、Windows 11 Home。850Wの80PLUS Gold認証電源を搭載する。購入特典として、限定AMDノベルティの「おにぎりポーチ」と「パソコン工房×AMD Ryzen Radeonマウスパッド」が付属する。