FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは10月9日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「限界チャレンジセール 超絶」を開始した。10月16日15時まで。
最新モデルからお得なアウトレットモデルまで、コストパフォーマンスを追求した全21機種のゲーミングPCをラインナップしている。
セールのおすすめモデルは、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS1005/NTK」(セール価格：税込368,980円)。ゲーマーから高い人気を集めるハイエンド構成のゲーミングPCであり、最新の重量級ゲームも快適に楽しめる優れた処理性能を備える。
また、ゲーミングPCのエントリーモデルとしておすすめなのが、Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XTを搭載する「FRGHLB550/GBF」(セール価格：税込219,800円)。コストパフォーマンスに優れ、人気ゲーム『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』の推奨PCでもある。
あわせて、今回のセールモデルを含む、FRONTIERダイレクトストアの「グラフィックカード搭載パソコン」を対象に、送料無料のキャンペーンも期間限定で実施中だ。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS1005/NTK」 セール価格368,980円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※購入特典：AMDノベルティポーチプレゼント
モデル名「FRGHLB550/GBF」 セール価格219,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
※『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PC
モデル名「FRGHLB860K/WS0911/TCG」 セール価格392,800円(税込)
・Intel Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus
・空冷CPUクーラー (CPS RZ620Pro TC BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (ASUS製)
・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。