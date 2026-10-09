FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは10月9日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「限界チャレンジセール 超絶」を開始した。10月16日15時まで。

最新モデルからお得なアウトレットモデルまで、コストパフォーマンスを追求した全21機種のゲーミングPCをラインナップしている。

セールのおすすめモデルは、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS1005/NTK」(セール価格：税込368,980円)。ゲーマーから高い人気を集めるハイエンド構成のゲーミングPCであり、最新の重量級ゲームも快適に楽しめる優れた処理性能を備える。

また、ゲーミングPCのエントリーモデルとしておすすめなのが、Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XTを搭載する「FRGHLB550/GBF」(セール価格：税込219,800円)。コストパフォーマンスに優れ、人気ゲーム『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』の推奨PCでもある。

あわせて、今回のセールモデルを含む、FRONTIERダイレクトストアの「グラフィックカード搭載パソコン」を対象に、送料無料のキャンペーンも期間限定で実施中だ。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS1005/NTK」 セール価格368,980円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※購入特典：AMDノベルティポーチプレゼント

モデル名「FRGHLB550/GBF」 セール価格219,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

※『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PC

モデル名「FRGHLB860K/WS0911/TCG」 セール価格392,800円(税込)

・Intel Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

・空冷CPUクーラー (CPS RZ620Pro TC BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (ASUS製)

・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。