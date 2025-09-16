アマゾンジャパンは9月16日、プライム会員限定セール「プライム感謝祭」を、10月7日 0:00～10日 23:59まで初の4日間にわたって開催すると発表した。

「プライム感謝祭」は、毎年10月に開催されるAmazonプライム会員限定セール。大型家電、家具、日用品、食品、ビューティーなど、幅広いカテゴリーから200万点以上の商品を特別価格で提供する。

開催期間を10月7日 0:00～10日 23:59の4日間に初めて延長。2024年に好評だった先行セールも、10月4日 0:00～6日 23:59まで3日間実施する。

家電分野では、Dysonのドライヤーやヒーター扇風機ファンなどの人気商品を最大30％オフで展開。Amazonデバイスでは最新のKindle ColorsoftやFire TVシリーズを最大50％オフで提供する。

期間中は複数のポイントアップキャンペーンを実施。「プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン＆大抽選会」では、合計1万円以上の購入で所定条件に応じたAmazonポイントを還元し、抽選で10万ポイント当選のチャンスもある。

「プライムスタンプラリー」では、対象の商品購入やPrime Video視聴などで最大5つのスタンプを集めると、最大5万ポイントの当選チャンスがある抽選に参加できる。

「プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン＆大抽選会」と「プライムスタンプラリー」のエントリー期間は9月16日 14:00～10月10日 23:59、買い物対象期間は10月4日 0:00～10月10日 23:59。

さらに通常以上の高ポイントが貯まる「ポイントDEAL祭り」も9月27日から開催する。買い物対象期間は9月27日 0:00～10月10日 23:59。

また、dアカウントとAmazonプライム会員の新規アカウント連携者向けに、dポイント最大15％還元キャンペーンを展開。プライム会員は15％、通常会員は10％の還元率で、上限750ポイントまで獲得できる。エントリー、買い物対象期間はともに10月4日 0:00～10月10日 23:59。