米AMDは9月3日（現地時間）、同社グラフィックス向けの最新ドライバとして、「AMD Radeon Software Adrenalin 26.9.1 Optional Driver」を公開した。Optionalと付されており、適用は必須ではない。
『鬼武者 Way of the Sword』『The Blood of Dawnwalker』に正式対応するドライバアップデート。中でもプレイヤーから報告されてきたRadeon RX 9000シリーズ使用時、『Apex Legends』がクラッシュしてしまう不具合に対処されている点が特徴だ。
既知の問題
- HuggingFaceやGitHubへのアクセスが制限されている地域では、AIバンドルコンポーネントのインストール時に失敗が発生する場合があります。
- Windows 10システムにドライバをインストールした後、AMD Smart Access Memoryが無効化される可能性があります。
- 『Resonance: A Plague Tale Legacy』でフレーム生成機能を無効化した場合、AMD Software: Adrenalin Editionにおいて「Anti-Lag 2」が非アクティブ状態として表示される場合があります。
- 『サイバーパンク 2077』の推奨ビデオメモリ容量は6GB以上です。AMD Radeon RX 9050 4GB 搭載機で不具合が発生している場合、グラフィック負荷の高い機能を「低」または「オフ」に設定することを推奨します。