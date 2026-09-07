米AMDは9月3日（現地時間）、同社グラフィックス向けの最新ドライバとして、「AMD Radeon Software Adrenalin 26.9.1 Optional Driver」を公開した。Optionalと付されており、適用は必須ではない。

「AMD Radeon Software Adrenalin 26.9.1」公開。『Apex Legends』がクラッシュする不具合解消

『鬼武者 Way of the Sword』『The Blood of Dawnwalker』に正式対応するドライバアップデート。中でもプレイヤーから報告されてきたRadeon RX 9000シリーズ使用時、『Apex Legends』がクラッシュしてしまう不具合に対処されている点が特徴だ。

既知の問題