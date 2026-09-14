米Blizzardは9月12日（現地時間）、カリフォルニア州アナハイムで開催中の「BlizzCon 2026」におけるオープニングセレモニーで、ナンバリング最新作『Diablo V』を発表した。2029年の発売を目指すとしている。

『Diablo』シリーズ30周年、最新作『Diablo V』発表！ サンクチュアリ敗北後の世界を描く

2023年6月に発表されて現在ライブサービスとして提供中の『Diablo IV』シリーズ最新作、『Diablo V』が発表されたという内容。2026年はDiabloシリーズ30周年という大きな節目を迎えており、この目玉コンテンツとして明らかにされたもの。英雄たちは敗北してサンクチュアリは陥落し、ディアブロが勝利した後の世界。プレイヤーは生き残るため、何者になるべきかが描かれていくという。

このほかDiabloシリーズにおける動きとして、提供中の『Diablo IV』をNintendo Swich 2向けにリリースすることが決定した。2027年前半には新クラス「Amazon」が登場する。