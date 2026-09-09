マウスコンピューターは、法人・個人事業主向けPCブランド「MousePro」製品を購入して、アンケートに回答した先着100名に、1万5,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントするキャンペーンを開始している。MouseProブランドが今年で15周年を迎えたことを記念したキャンペーンだ。

MouseProが15周年を記念したプレゼントキャンペーン開催中

開催概要は以下の通り。期間中に製品を購入、アンケートに応えると先着でAmazonギフトカードがもらえる。詳細はこちらのリンク先の同社キャンペーンサイトにて確認いただきたい。