マウスコンピューターは、法人・個人事業主向けPCブランド「MousePro」製品を購入して、アンケートに回答した先着100名に、1万5,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントするキャンペーンを開始している。MouseProブランドが今年で15周年を迎えたことを記念したキャンペーンだ。
開催概要は以下の通り。期間中に製品を購入、アンケートに応えると先着でAmazonギフトカードがもらえる。詳細はこちらのリンク先の同社キャンペーンサイトにて確認いただきたい。
- キャンペーン概要：期間中に対象のMousePro製品を購入し、アンケートへ回答すると、先着100名にAmazonギフトカード15,000円分をプレゼントする。
- 購入対象期間 ：2026年9月7日（月）11:00 ～ 2026年11月5日（木）10:59
- アンケート回答受付期間 ：2026年9月7日（月）11:00 ～ 2026年11月19日（木）10:59
- 対象製品： MouseProブランドの全製品 ※ ただし、1製品あたり75,000円（税込）以上の製品が対象。
- 応募条件： 期間内に対象製品の購入とアンケートの回答