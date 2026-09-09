OMデジタルソリューションズは9月9日、マイクロフォーサーズ規格のミラーレスカメラ「OM SYSTEM PEN」を発表した。PENシリーズらしいフラットなデザインを踏襲しつつ、EVFを内蔵して撮影に没入できるようにした。本体は防塵防滴構造とし、雨天でも撮影できるようにした。オートフォーカスも向上し、人物や犬猫に対応したAI被写体認識AFを搭載した。本体はエンジニアリングプラスチック製とし、本体の重量を抑えた。

予想実売価格は、ボディ単体モデルが15万円前後、レンズキットが165,000円前後、ダブルズームキットが175,000円。カラーはブラックとシルバーの2色。発売は10月下旬の予定。

シリーズ初の防塵防滴ボディを採用した「OM SYSTEM PEN」。写真はブラックモデル

どんな時も気軽に連れて行けてすぐ撮れる、というコンセプトの小型軽量ミラーレスカメラ。往年のPENシリーズの特徴を残しつつ、現代風にアレンジしたデザインに一新した。本体の外装はエンジニアリングプラスチック製だが、ダイヤルは指なじみを重視して金属製とした。本体はIPX1の防塵防滴に配慮した設計とした。

本体背面にEVF（電子ビューファインダー）を搭載し、撮影に没入できるようにした。背面液晶は3インチのバリアングル液晶（104万ドット）。ボディ内手ぶれ補正機構の補正段数は中央部が最大5.5段、周辺部が最大4.5段。

こちらはシルバーモデル

本体右側の電源スイッチが撮影モード切り替えも担う

本体左上にEVFを搭載する

ファインダーは236万ドットの精細タイプを採用する

ボディと新しい標準ズームレンズは防塵防滴構造となった

オートフォーカスは、PENシリーズで初めてAI被写体認識AFを搭載。人物や動物（犬猫）の認識に対応する。星空AFにも対応する。

好みのフィルムを選んで仕上がりの違いを楽しむように、プリセットを選択するだけで好みの色合いで撮影できる「カラー／モノクロプロファイルコントロール」を搭載。本体前面には、切り替え用のスイッチを搭載した。

コンピュテーショナル フォトグラフィ機能も搭載し、流れる水を繊細な絹のように滑らかに描写するなどの表現が可能。

バッテリー撮影枚数は約410枚（EVF、液晶モニター使用時ともに）。本体サイズは125.8×74.5×43.3mm、重さは約393g（メモリーカード、バッテリー含む）。

メモリーカードはSDメモリーカードを用いる

標準ズームレンズも一新、防塵防滴＋接写性能アップ

レンズキットに付属する標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 III」も一新した。PEN本体と同じくIPX1の防塵防滴に対応したほか、新たに近接撮影性能を高めて最大撮影倍率0.53倍相当とした。