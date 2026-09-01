マウスコンピューターが、Amazon.co.jpの同社ブランドストアにて、パソコンと液晶ディスプレイの期間限定セールを実施している。ゲーミングPC「G TUNE」やiiyamaのIPS液晶ディスプレイなど、対象製品を特価で販売中だ。

マウスコンピューター Amazonブランドストアで展開中の特価セール。セール期間は対象製品によって異なり、パソコンは9月7日（月）まで、ディスプレイは9月3日（木）の限定販売となる。

マウスコンピューター Amazonブランドストア：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/643FEA87-C361-435A-BEF3-8FC78C908F99

詳細はブランドストアにて確認いただきたいが、以下で、セールの対象製品の例を紹介しておく。

・G TUNE DGI5A6XB83SJW116AZ

Core Ultra 5 プロセッサー 225、Radeon RX 9060 XT、32GBメモリ、1TB SSDを搭載。ゲームプレイから動画配信まで幅広い用途に対応するゲーミングデスクトップPC。

セール価格 299,980円（税込）

G TUNE DGI5A6XB83SJW116AZ

・iiyama ProLite XB2491HS-B1J

23.8型フルHD、IPS方式パネルを採用した液晶ディスプレイ。高さ調整に対応し、仕事から日常利用まで快適な作業環境を整えられる。

セール価格 16,800円（税込）