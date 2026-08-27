ユニットコムは8月25日、周辺機器の新製品として、「デジタル時計（型番：UNI-SUGICLOCK02BK）」「クランプ式スピーカースタンド（型番：UNI-SPSTD03）」を発売した。

数字が光るデジタル時計

  • 販売価格：1,680 円

    販売価格：1,680 円

スタイリッシュに数字が光るLEDディスプレイを採用し、時間・日付・温度を切り替えて表示できるデジタル時計。最大3つまで設定できるアラーム機能を備え、据え置き、壁掛けに両対応。ホワイトとブラックを用意し、給電用USBケーブルが付属する。

クランプ式で設置するスピーカースタンド

  • 販売価格：4,980円　スピーカー等は付属しない

    販売価格：4,980円　スピーカー等は付属しない

スピーカーを好みの高さで設置できるスピーカースタンド製品。デスクへの取り付けはクランプ式で、設置場所を有効活用できる。天板の奥行、角度、高さを調整できるほか、本体にケーブルを通すことも可能。1セット2本入り。

  • 適合スピーカー幅:滑り止めパッド無し150-285mm、滑り止めパッド有り130-265mm
  • 寸法: :300×230×547mm
  • 高さ調節範囲: 294mm/314mm/334mm/354mm/374mm
  • 耐荷重:片側10kgまで
  • 垂直/水平調整: +10°/ -10°
  • 回転調整: +180°/ -180°
  • 設置方法:クランプ式
  • 対応する机の厚み: 10 - 62mm
  • 色: マットブラック