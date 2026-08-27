ユニットコムは8月25日、周辺機器の新製品として、「デジタル時計（型番：UNI-SUGICLOCK02BK）」「クランプ式スピーカースタンド（型番：UNI-SPSTD03）」を発売した。

数字が光るデジタル時計

販売価格：1,680 円

スタイリッシュに数字が光るLEDディスプレイを採用し、時間・日付・温度を切り替えて表示できるデジタル時計。最大3つまで設定できるアラーム機能を備え、据え置き、壁掛けに両対応。ホワイトとブラックを用意し、給電用USBケーブルが付属する。

クランプ式で設置するスピーカースタンド

販売価格：4,980円 スピーカー等は付属しない

スピーカーを好みの高さで設置できるスピーカースタンド製品。デスクへの取り付けはクランプ式で、設置場所を有効活用できる。天板の奥行、角度、高さを調整できるほか、本体にケーブルを通すことも可能。1セット2本入り。